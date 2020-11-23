ФІБА змінила формат Кубку Європи. У цьому турнірі виступають одразу три українські клуби – "Дніпро", "Київ-Баскет" та "Прометей".

ФІБА вже не вперше змінює формат проведення Кубка Європи. Цього разу зміни стосуються формування груп, місця проведення матчів (та їх кількості), та виходу в плей-офф, пише basket.com.ua.

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Щодо кількості груп та суперників українців

У турнірі виступлять 24 команди. перед тим їх розбили на 7 груп (три групи по чотири команди та чотири групи по три команди). Тепер же буде шість груп, в яких буде чотири команди. Таким чином три групи, які були в групі G, були добавлені в групи B, D та F.

Саме в групі B виступають дві українські команди – "Київ-Баскет" та "Прометей". Тож окрім болгарського "Рілскі", команди також зіграють і проти австрійського "Капфенберга".

"Дніпро" залишився в групі E, і в нього суперники не змінилися – англійський "Лондон Лайонс", швейцарський "Фрібург" та польський "Анвіл".

Коли та де відбудуться матчі

Змінилася і дата проведення матчів. Кубок Європи мав стартувати 6 січня. І кожна команда мала зіграти по шість матчів (три вдома та три на виїзді). Натомість тепер всі матчі відбудуться в так званих "бульбашках" – в одному місті однієї з команд. І команди зіграють лише три матчі – по одному з кожним з суперником в групі. Вони відбудуться з 26 до 29 січня.

Вихід в плей-офф та визначення переможця

У плей-офф вийдуть дві кращі команди з кожної групи. А також чотири з шести кращих команд, які посядуть треті місця. В 1/8 фіналу між собою не зможуть зіграти команди, які виступали в одній групі.

Матч 1/8 фіналу та чвертьфіналу будуть складатися з одного матчу. І вони теж відбудуться в бульбашках в одному з міст. Їх заплановано на 23 та 25 березня.

Визначення переможця Кубка Європи відбудеться в Фіналі чотирьох 23-25 квітня.