Ливан в нокдауне: Украина стартовала с двух побед в Мировой группе на Кубке Дэвиса

Наши теннисисты почти не оставили оппонентам из Ливана шансов на выход в следующую стадию. Всего одна победа отделяет сборную Украины от успеха.

Украина начала свой путь квалификации Кубка Дэвиса. Команда Ореста Терещука оказалась в Мировой группе I, где ей в соперники выпала сборная Ливана, пишет 24 канал.

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3 февраля прошли первые два поединка в рамках этого противостояния и оба были за украинцами. Владислав Орлов (385 номер рейтинга ATP) без проблем преодолел Хади Хабиба (№451).

Владислав Орлов – Хади Хабиб 6:4 / 6:2

На старте каждого из сетов Владислав делал брейк, что позволяло ему доводить их до победы – 6:4 и 6:2. А вот Вячеславу Белинскому удалось совершить сенсацию.

Парень только девятая ракетка Украины, а в рейтинге ATP не входит даже в ТОП-600 (место №622). Впрочем, 19-летний спортсмен сумел преодолеть лучшего теннисиста Ливана Бенджамена Хассана (№315).

Вячеслав Белинский – Бенджамен Хассан 6:4 / 2:6 / 6:4

Вячеслав отдал второй сет (2:6), но выиграл первый и третий с одинаковым счетом – 6:4. Эта победа позволила Украине оказаться в шаге от прохода в следующую стадию.

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В субботу, 4 июля, пройдут три последних дуэля в паре. Белинский сыграет с Хабибом, а Орлов – с Хассаном. Также состоится и дуэль в парном разряде. Илья Белобородько и Владислав Манафов будут противостоять Хади Хабибу и Хасану Ибрагиму.

Победа над Ливаном позволит Украине выйти в финал квалификации на Кубок Дэвиса. Финальная стадия турнира пройдет с 12 сентября по 26 ноября 2023 года.