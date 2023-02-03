Україна почала свій шлях в кваліфікації Кубка Девіса. Команда Ореста Терещука опинилась у Світовій групі І, де їй у суперники випала збірна Лівану, пише 24 канал.

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3 лютого пройшли перші два поєдинки в рамках цього протистояння і обидва були за українцями. Владислав Орлов (385 номер рейтингу ATP) без проблем подолав супротив Хаді Хабіба (№451).

Владислав Орлов – Хаді Хабіб 6:4 / 6:2

На старті кожного з сетів Владислав робив брейк, що дозволяло йому доводити їх до перемоги – 6:4 та 6:2. А ось В'ячеславу Бєлінському вдалось здійснити сенсацію.

Хлопець є лише дев'ятою ракеткою України, а у рейтингу ATP не входить навіть у ТОП-600 (місце №622). Втім 19-річний спортсмен зумів подолати найкращого тенісиста Лівану Бенджамена Хассана (№315).

В'ячеслав Бєлінський – Бенджамен Хассан 6:4 / 2:6 / 6:4

В'ячеслав віддав другий сет (2:6), але виграв перший і третій з однаковим рахунком – 6:4. Ця перемогу дозволила Україні опинитись за крок від проходу у наступну стадію.

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У суботу, 4 липня, пройдуть три останні дуелі в парі. Бєлінський зіграє з Хабібом, а Орлов – із Хассаном. Також відбудеться і дуель в парному розряді. Ілля Білобородько та Владислав Манафов протистоятимуть Хаді Хабібу та Хасану Ібрагіму.

Перемога над Ліваном дозволить Україні вийти у фінал кваліфікації на Кубок Девіса. Фінальна стадія турніру пройде з 12 вересня по 26 листопада 2023 року.