У украинца диагностирована трещина кисти руки и сильный ушиб головы

Мужской масс-старт состоялся во второй соревновательный день, но не все спортсмены добрались до финиша из-за массового завала.

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Завал вызвал итальянец Франческо Бекчис, который въехал в группу спортсменов. В результате падения 6 спортсменов не доехали до финиша, еще пятеро сошли. Одного спортсмена дисквалифицировали.

В результате завала пострадал украинец Дмитрий Драгун, который ехал под 14 номером. Он наехал на одного из соперников, которые уже лежали на асфальте, и зацепился за него.

В федерации лыжного спорта Украины сообщили, что у Дмитрия диагностирована "трещина кисти руки и сильный ушиб головы". Его шлем при падении раскололся надвое.

Украинец не смог принять участие в следующей гонке и заблаговременно завершил Кубок мира.

Текст публикации Федерации лыжного спорта Украины

Вчера во время этапа Кубка мира лыжероллеров произошел досадный случай. Травмировался спортсмен сборной команды Дмитрий Драгун.

"Благодаря качественно застегнутому шлему Дмитрий обошелся трещиной кисти руки и сильным ушибом головы. Если бы не шлем, страшно представить, что могло бы произойти. Вообще гонка выдалась сложной. Виктории Олех сломали палку, Юлия Кроль и Валентина Каминская также ломали палки", – комментирует старший тренер сборной команды Александр Пуцко.