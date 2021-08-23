В українця діагностовано тріщину кисті руки й сильний забій голови

Чоловічий мас-старт відбувся у другий змагальний день, але не всі спортсмени добралися до фінішу через масовий завал.

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Завал спричинив італієць Франческо Бекчіс, який в'їхав у групу спортсменів. Унаслідок падіння 6 спортсменів не доїхали до фінішу, ще п'ятеро зійшли. Одного спортсмена дискваліфікували.

У результаті завалу постраждав українець Дмитро Драгун, який їхав під 14 номером. Він наїхав на одного із суперників, що вже лежали на асфальті і перечепився через нього.

У Федерації лижного спорту України повідомили, що у Дмитра діагностовано "тріщину кисті руки й сильний забій голови". Його шолом при падінні розколовся надвоє.

Українець не зміг взяти участь у наступній гонці та завчасно завершив Кубок світу.

Текст публікації Федерації лижного спорту України

Учора під час етапу Кубка світу з лижеролерів стався прикрий випадок. Травмувався спортсмен збірної команди Дмитро Драгун.

"Завдяки якісно застібнутому шоломові Дмитро обійшовся тріщиною кисті руки й сильним забоєм голови. Якби не шолом, страшно уявити, що могло б статися. Взагалі гонка видалася складною. Вікторії Олех зламали палку, Юлія Кроль і Валентина Камінська також ламали палки", – коментує старший тренер збірної команди Олександр Пуцко.