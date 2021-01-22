В четверг, 21 января, Лацио на своем поле принимал Парму в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Автогол голкипера гостей решил судьбу встречи.

Лацио первым открыл счет во встрече благодаря голу головой от Пароло на 23-й минуте. Первый тайм так и завершился минимальной победой хозяев 1:0, пишет 24 канал.

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Как в страшных снах

Ближе к концу поединка Парма вернулась в игру после позиционной атаки. Валентин воспользовался передачей из глубины поля, выйдя один на один с голкипером. Нападающий выдержал паузу и легко переиграл вратаря Лацио – 1:1.

Основное время поединка должно было завершиться ничьей, если бы не автогол от вратаря гостей Коломби. Муруки пробил головой после подачи с фланга – штанга спасла владения Пармы. Но здесь произошло что-то ужасное для гостей. Мяч попал прямо в спину голкиперу и срикошетил в сетку ворот. Этот гол на 90-й минуте поставил грубую точку во встрече – 2:1. Лацио дальше шагает в Кубке Италии.

В 1/4 финала "орлы" померяются силами с Аталантой украинца Руслана Малиновского.

Видео автогола голкипера Пармы