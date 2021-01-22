У четвер, 21 січня, Лаціо на власному полі приймав Парму у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Автогол голкіпера гостей вирішив долю зустрічі.

Лаціо першим відкрив рахунок у зустрічі завдяки голу головою від Пароло на 23-й хвилині. Перший тайм так і завершився мінімальною перемогою господарів 1:0, пише 24 канал.

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Наче в страшних снах

Ближче до завершення поєдинку Парма повернулась у гру після позиційної атаки. Валентін скористався передачею з глибини поля, вийшовши сам на сам з голкіпером. Нападник витримав паузу та легко переграв воротаря Лаціо – 1:1.

Основний час поєдинку мав завершитись нічиєю, якби не автогол від воротаря гостей Коломбі. Мурукі пробив головою після подачі з флангу – стійка врятувала володіння Парми. Але тут сталось щось жахливе для гостей. М'яч потрапив прямо у спину голкіперу та зрикошетив у сітку воріт. Цей гол на 90-й хвилині поставив грубу крапку у зустрічі – 2:1. Лаціо далі крокує у Кубку Італії.

В 1/4 фіналу "орли" поміряються силами з Аталантою українця Руслана Маліновського.

Відео автоголу голкіпера Парми