В рамках матча 19 тура Ла Лиги встретились Эйбар и лидер сезона Атлетико. За хозяев единственным голом отметился голкипер Марко Дмитрович.

Фаворитом этого противостояния был Атлетико, единолично возглавляющий таблицы Ла Лиги. Но первыми во встрече забили хозяева и сделали это довольно таки необычно, пишет 24 канал.

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Гол вратаря

Уже на 12-й минуте болельщики смогли увидеть вратарскую дуэль. Врсалько грубо атаковал соперника в собственной штрафной – пенальти. Обычно к отметке подходят игроки атакующей линии, а тут Эйбар решил поэкспериментировать. Вратарь Марко Дмитрович прибежал из собственных владений для пробития 11-метрового удара.

Похоже, такое решение несколько озадачило голкипера Атлетико. Дмитрович хладнокровно развел мяч и вратаря соперника в разные углы ворот – 1:0. Дмитрович стал лишь 7-м вратарем в истории Ла Лиги, которому удалось отличиться забитым мячом.

Правда, этот гол не принес Эйбару победу. Атлетико дважды отмечалось во владениях автора первого забитого гола во встрече. А делал это нападающий Луис Суарес. Еще до перерыва после катастрофической ошибки соперника получил мяч уругваец, который с близкого расстояния закатил его в сетку – 1:1. Казалось, что встреча завершится ничьей, но Суарес на 89-й минуте в стиле Антонина Паненки забил пенальти – 1:2.

После победы Атлетико продолжает быть лидером в Испании – 44 очка. Эйбар с 19 пунктами идет 15-м.

Эйбар – Атлетико видеообзор (гол голкипера с 0:09)