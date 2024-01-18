В среду, 17 января, между собой встречались Ливан и Китай. Поединок закончился скучной ничьей со счетом 0:0, пишет 24 Канал.

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Никакого наказания

Несмотря на невысокий статус футбольных сборных, кадры из этого поединка облетели весь мир. Все из-за ужасного фол, который совершил ливанский игрок Халиль Хамис.

На 23-й минуте матча защитник оказался первым на мяче и очень грубо открытым бутсом влетел в лицо полузащитнику соперника Даи Вай Тсуну. Невероятным стало то, что после этого футболист не получил даже желтую карточку.

Более того, корейский арбитр Ко Юн Джин не зафиксировал и нарушения правил. Все из-за офсайда, который помощник рефери зафиксировал у игрока сборной Китая.

Смотрите видео с ужасным фолом

Отметим, что VAR также рассмотрел этот эпизод, но нарушение правил не заметил. К счастью, несмотря на большую угрозу здоровью, игрок сборной Китая не пострадал и смог продолжить матч.

Справка. Турнир в Дохе продлится до 10 февраля. Действующим чемпионом Азии является сборная Катара, которая в 2019 году в финале обыграла Японию со счетом 3:1.