Трижды мяча влетело в ворота сборной Танзании, которая не смогла забить даже гол престижа Марокко. Особо интересным удался последний гол от хозяев в исполнении нападающего испанской Севильи Юссефа Эн-Несири, передает 24 Канал.

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Интересный момент с голом сборной Марокко

На 80-й минуте форвард Марокко установил окончательный счёт встречи 3:0. Но судья не сразу разрешил футболисту праздновать взятие ворот соперника. Главный арбитр встречи решил проверить правильность взятия ворот с помощью видеоповтора.

Параллельно с этим главный тренер сборной Марокко снял с игры Эн-Несири. Вместо нападающего вышел Хаким Зиеш, играющий в аренде за турецкий Галатасарай.

Лишь после VAR судья засчитал третий гол в ворота Танзании. Однако автора этого результативного удара уже не было на поле. Эн-Несири праздновал свой мяч уже на скамейке запасных Марокко. Редчайший момент в современном футболе.

Отметим. В составе Танзании выступал футболист донецкого Шахтера Новатус Мироши, который на 70-й минуте заработал вторую желтую карточку и покинул команду в меньшинстве. Как раз после этого удаление гости пропустили дважды.

Марокко с победы над Танзанией стартовал в групповом раунде Кубка африканских наций. В другом матче группы "F" Конго и Замбия расписали мировую 1:1 и заработали по одному баллу. Поэтому Марокко после первого тура возглавил квартет.

Свой следующий поединок КАН Марокко проведет 21 января против Др Конго, а Танзания в этот день сыграет против Замбии.

Видеообзор матча Марокко – Танзания