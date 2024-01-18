У середу, 17 січня, між собою зустрічалися Ліван та Китай. Поєдинок закінчився нудною нічиєю з рахунком 0:0, пише 24 Канал.

Читайте також Зірка Марокко відсвяткував свій гол на КАН на лаві запасних: відео рідкісного моменту у футболі

Жодного покарання

Попри невисокий статус футбольних збірних, кадри із цього поєдинку облетіли увесь світ. Усе через жахливий фол, який здійснив ліванський гравець Халіль Хаміс.

На 23-й хвилині матчу захисник виявився першим на м'ячі та дуже брутально відкритою бутсою влетів в обличчя півзахиснику суперника Даї Вай Тсуну. Неймовірним стало те, що після цього футболіст не отримав навіть жовтої картки.

Ба більше, корейський арбітр Ко Юн Джин не зафіксував і порушення правил. Усе через офсайд, який помічник рефері зафіксував у гравця збірної Китаю.

Дивіться відео з жахливим фолом

Зазначимо, що VAR також розглянув цей епізод, але порушення правил не помітив. На щастя, попри велику загрозу здоров'ю, гравець збірної Китаю не постраждав та зміг продовжити матч.

Довідка. Турнір у Досі триватиме до 10 лютого. Чинним чемпіоном Азії є збірна Катару, яка у 2019 році у фіналі переграла Японію з рахунком 3:1.