Главный наставник сборной Украины U-19 Владимир Езерский прокомментировал трансфер Виктора Коваленко в Аталанту. Он признался, кто может заменить лидера Шахтера.

Источник: footballua.tv

Теперь в Аталанте на одного украинского легионера больше. В компанию к Руслану Малиновскому присоединился Виктор Коваленко. По мнению Владимира Езерского, Малиновский сможет качественно помочь земляку, что ускорит период адаптации Коваленко в новом клубе.

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Замена Коваленко

"Малиновский и Коваленко вместе играют за сборную Украины. Конечно, когда есть земляк, который в этой команде, можно сказать, играет ведущую роль, то он поможет быстрее влиться и интегрироваться как в быту, так и на футбольном поле", – заявил наставник.

Одним из первых, кто обрадовался такому трансферу, был главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Все переходы "сборников" в европейские чемпионаты значительно повышают уровень игры национальной команды.

Кто станет заменой Коваленко в Шахтере? По словам Езерского, 18-летний Георгий Судаков сможет стать одним из стабильных игроков основы: "Я уверен, что игрок не потеряется среди бразильцев, если ему будут доверять. Если ему дадут играть, он до осени может постучаться в сборную Украины".

Кто такой Георгий Судаков?

Воспитанник луганского футбола, выступал за ДЮСШ за Металлист и Шахтер. За главную команду "горняков" дебютировал в матче против Реала. В ноябре 2020 года получил вызов в национальную сборную Украины из-за травм Александра Зинченко и Руслана Малиновского.

В этом сезоне Судаков провел за донецкий клуб 3 матча и даже успел отметиться одним голом.