Головний наставник збірної України U-19 Володимир Єзерський прокоментував трансфер Віктора Коваленка в Аталанту. Він зізнався, хто може замінити лідера Шахтаря.

Джерело: footballua.tv

Тепер у Аталанті на одного українського легіонера більше. У компанію до Руслана Маліновського приєднався Віктор Коваленко. На думку Володимира Єзерського, Маліновський зможе якісно допомогти земляку, що пришвидшить період адаптації Коваленка у новому клубі.

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Заміна Коваленка

"Маліновський і Коваленко разом грають за збірну України. Звичайно, коли є земляк, який в цій команді, можна сказати, грає провідну роль, то він допоможе швидше влитися і інтегруватися як в побуті, так і на футбольному полі", – заявив наставник.

Одним із перших, хто зрадів такому трансферу був головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Всі переходи "збірників" у європейські чемпіонати значно підвищують рівень гри національної команди.

Хто стане заміною Коваленка у Шахтарі? За словами Єзерського, 18-річний Георгій Судаков зможе стати одним із стабільних гравців основи: "Я впевнений, що гравець не загубиться серед бразильців, якщо йому будуть довіряти. Якщо йому дадуть грати, він до осені може постукати в збірну України".

Хто такий Георгій Судаков? Вихованець луганського футболу, виступав за ДЮСШ за Металіст та Шахтар. За головну команду "гірників" дебютував у матчі проти Реала. У листопаді 2020 року отримав виклик в національну збірну України через травми Олександра Зінченка та Руслана Маліновського.

У цьому сезоні Судаков провів за донецький клуб 3 матчі та навіть встиг відзначитись одним голом.