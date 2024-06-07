Довбик попал в сферу интересов экс-клуба Шевченко: кто может сорвать трансфер

Артем Довбык выдал феерический дебютный сезон в Жироне. Украинский форвард стал лучшим бомбардиром Ла Лиги да еще и внес большой вклад в исторический результат команды.

Такой игрой украинский нападающий привлек внимание топовых клубов Европы. Чуть ли не ежедневно к этой когорте добавляется хотя бы один новый футбольный гранд.

Вот так "Сине-желтая" связь: Довбик и Цыганков стали лучшим дуэтом Ла Лиги по важному показателю

Топовые клубы Европы выстраиваются за Довбыком

Авторитетный инсайдер открыл все карты нового интереса к Артему Довбыку. Итальянский Милан вписал фамилию украинца в свой шорт-лист летних трансферов. "Россонери" готовы побороться за лучшего бомбардира Ла Лиги, который переплюнул космического Джуда Беллингема.

Однако этот переход может сорваться из-за заинтересованности итальянцев к еще одному футболисту. Речь идет о нидерландце Джошуа Зиркзе, который выступает за Болонью. Именно он сейчас является приоритетной целью Милана для усиления атакующей линии.

Также в итальянском клубе присматриваются к одноклубнику Михаила Мудрика из Челси – Армандо Бройи.

Отметим, что Милан по итогам сезона-2023/2024 занял 2-е место в Серии А (75 набранных баллов).

Жирона же впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов-2024/2025, став третьей в этом сезоне Ла Лиги.

Всего в дебютном сезоне в Испании Артем Довбик забил 25 голов (24 – в Ла Лиге) и отдал 10 ассистов в 41-м матче во всех турнирах. Благодаря этому украинец получил трофей Пичичи и вошел в символическую сборную сезона испанского первенства.

Сейчас Довбик претендует на еще одну награду. Артем попал в топ-3 номинантов на звание игрока сезона в Жироне.

Кто охотится за Артемом Довбыком