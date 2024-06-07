Такою грою український нападник привернув увагу топових клубів Європи. Ледь не щодня до цієї когорти додається хоча б один новий футбольний гранд.

Оце так "Синьо-жовтий" зв'язок: Довбик і Циганков стали найкращим дуетом Ла Ліги за важливим показником

Топові клуби Європи вишиковуються за Довбиком

Авторитетний інсайдер відкрив усі карти нової зацікавленості до Артема Довбика. Італійський Мілан вписав прізвище українця у свій шорт-лист літніх трансферів. "Россонері" готові поборотись за найкращого бомбардира Ла Ліги, який переплюнув космічного Джуда Беллінгема.

Однак цей перехід може зірватись через зацікавленість італійців до ще одного футболіста. Мова йде про нідерландця Джошуа Зіркзе, який виступає за Болонью. Саме він наразі є пріоритетною ціллю Мілана для посилення атакувальної лінії.

Також в італійському клубі придивляються до одноклубника Михайла Мудрика із Челсі – Армандо Бройї.

Відзначимо, що Мілан за підсумками сезону-2023/2024 посів 2-ге місце в Серії А (75 набраних балів).

Жирона ж вперше у своїй історії вийшла у Лігу чемпіонів-2024/2025, ставши третьою у цьому сезоні Ла Ліги.

Цікаво. Загалом у дебютному сезоні в Іспанії Артем Довбик забив 25 голів (24 – в Ла Лізі) та віддав 10 асистів у 41-му матчі в усіх турнірах. Завдяки цьому українець здобув трофей Пічічі та увійшов до символічної збірної сезону іспанської першості.

Наразі Довбик претендує на ще одну нагороду. Артем потрапив у топ-3 номінантів на звання гравця сезону у Жироні.

Хто полює за Артемом Довбиком