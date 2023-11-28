В состав сборной Украины на эстафету не попали Анастасия Меркушина и Любовь Кивьяченкова из биатлонисток, которые находятся в Швеции.

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Кто будет бежать женскую эстафету среди украинок

Вместо этого в заявку попала Дарья Блашко, для которой это будет первая гонка в сезоне. А также Кристина Дмитренко – дебютантка соревнований на уровне Кубка мира.

Дмитренко будет открывать эстафету для Украины, финишеркой же будет Ирина Петренко. В пятый раз в карьере в эстафету попала Анна Кривонос – все четыре предыдущих раза она бежала в предыдущем сезоне.

Состав сборной Украины на женскую эстафету в Эстерсунде: Кристина Дмитренко – Дарья Блашко – Анна Кривонос – Ирина Петренко.

Напомним, что Юлия Джима пропускает стартовый этап Кубка мира по биатлону 2023/2024 в шведском Эстерсунде Она продолжает восстанавливаться после болезни. Биатлонистка заболела во время подготовки в немецком Обергофе. Ранее сообщалось, что Джима может присоединиться к команде поближе ко второму этапу сезона в австрийском Хохфильцене.