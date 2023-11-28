До складу збірної України на естафету не потрапили Анастасія Меркушина та Любов Кив'яченкова з тих біатлоністок, що перебувають у Швеції.
Дивіться також "Все йде за планом": інтерв'ю з Підручним про відновлення, заборону фтору та спортивні санкції
Хто бігтиме жіночу естафету серед українок
Натомість до заявки потрапила Дар'я Блашко, для якої це буде перша гонка у сезоні. А також Христина Дмитренко – дебютантка змагань на рівні Кубка світу.
Дмитренко відкриватиме естафету для України, натомість фінішеркою буде Ірина Петренко. Уп'яте в кар'єрі в естафету потрапила Анна Кривонос – усі чотири попередні рази вона бігла у попередньому сезоні.
Склад збірної України на жіночу естафету в Естерсунді: Христина Дмитренко – Дар'я Блашко – Анна Кривонос – Ірина Петренко.