До складу збірної України на естафету не потрапили Анастасія Меркушина та Любов Кив'яченкова з тих біатлоністок, що перебувають у Швеції.

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Хто бігтиме жіночу естафету серед українок

Натомість до заявки потрапила Дар'я Блашко, для якої це буде перша гонка у сезоні. А також Христина Дмитренко – дебютантка змагань на рівні Кубка світу.

Дмитренко відкриватиме естафету для України, натомість фінішеркою буде Ірина Петренко. Уп'яте в кар'єрі в естафету потрапила Анна Кривонос – усі чотири попередні рази вона бігла у попередньому сезоні.

Склад збірної України на жіночу естафету в Естерсунді: Христина Дмитренко – Дар'я Блашко – Анна Кривонос – Ірина Петренко.

Нагадаємо, що Юлія Джима пропускає стартовий етап Кубка світу з біатлону 2023/2024 у шведському Естерсунді. Вона продовжує відновлюватися після хвороби. Біатлоністка занедужала під час підготовки в німецькому Обергофі. Раніше повідомлялося, що Джима може доєднатися до команди ближче до другого етапу сезону в австрійському Гохфільцені.