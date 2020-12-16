Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины. А уже в пятницу, 18 декабря, команды узнают имена соперников.

Напомним, в этом сезоне изменили правила проведения Кубка Украины. Так, обладатель Кубка Динамо и действующий чемпион Шахтер стартуют в турнире именно со стадии четвертьфинала. Остальным командам пришлось пробиваться с предыдущих этапов, пишет 24 канал.

К теме Заря в матче с двумя удалениями победила Десну и вышла в 1/4 финала Кубка Украины: видео

Кто вышел в четвертьфинал кубка Украины

Динамо (Киев)

Шахтер (Донецк)

Заря (Луганск)

Колос (Ковалевка)

Александрия

Днепр-1 (Днепр)

Агробизнес (Волочиск)

Верес (Ровно)

Когда состоятся жеребьевка и матчи

В пятницу, 18 декабря, в Киеве в Доме футбола пройдет жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Церемония жеребьевки начнется в 16:00.

Напомним, согласно правилам проведения Кубка Украины, команды из низших лиг играют матчи дома. Из команд Первой лиги в четвертьфинал пробились Агробизнес и Верес.

Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.