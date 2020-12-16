Кто вышел в 1/4 финала Кубка Украины и когда состоится жеребьевка
Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины. А уже в пятницу, 18 декабря, команды узнают имена соперников.
Напомним, в этом сезоне изменили правила проведения Кубка Украины. Так, обладатель Кубка Динамо и действующий чемпион Шахтер стартуют в турнире именно со стадии четвертьфинала. Остальным командам пришлось пробиваться с предыдущих этапов, пишет 24 канал.
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Кто вышел в четвертьфинал кубка Украины
- Динамо (Киев)
- Шахтер (Донецк)
- Заря (Луганск)
- Колос (Ковалевка)
- Александрия
- Днепр-1 (Днепр)
- Агробизнес (Волочиск)
- Верес (Ровно)
Когда состоятся жеребьевка и матчи
В пятницу, 18 декабря, в Киеве в Доме футбола пройдет жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Церемония жеребьевки начнется в 16:00.
Напомним, согласно правилам проведения Кубка Украины, команды из низших лиг играют матчи дома. Из команд Первой лиги в четвертьфинал пробились Агробизнес и Верес.
Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.
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