Визначилися усі учасники 1/4 фіналу Кубка України. А вже у п'ятницю, 18 грудня, команди дізнаються імена суперників.

Нагадаємо, в цьому сезоні змінили правила проведення Кубка України. Так, володар Кубка Динамо та чинний чемпіон Шахтар стартують в турнірі саме зі стадії чвертьфіналу. Решті команд довелося пробиватися з попередніх етапів, пише 24 канал.

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Хто вийшов у чвертьфінал кубка України

Динамо (Київ)

Шахтар (Донецьк)

Зоря (Луганськ)

Колос (Ковалівка)

Олександрія

Дніпро-1 (Дніпро)

Агробізнес (Волочиськ)

Верес (Рівне)

Коли відбудуться жеребкування та матчі

У п’ятницю, 18 грудня, в Києві в Будинку футболу пройде жеребкування 1/4 фіналу Кубку України. Церемонія жеребкування розпочнеться о 16:00.

Нагадаємо, згідно з правилами проведення Кубка України, команди з нижчих ліг грають матчі вдома. З команд Першої ліги до чвертьфіналу пробилися Агробізнес та Верес.

Матчі 1/4 фіналу заплановано на 3 березня 2021 року.