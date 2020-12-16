Хто вийшов в 1/4 фіналу Кубка України та коли відбудеться жеребкування
Визначилися усі учасники 1/4 фіналу Кубка України. А вже у п'ятницю, 18 грудня, команди дізнаються імена суперників.
Нагадаємо, в цьому сезоні змінили правила проведення Кубка України. Так, володар Кубка Динамо та чинний чемпіон Шахтар стартують в турнірі саме зі стадії чвертьфіналу. Решті команд довелося пробиватися з попередніх етапів, пише 24 канал.
До теми Зоря у матчі з двома вилученнями перемогла Десну та вийшла в 1/4 фіналу Кубка України: відео
Хто вийшов у чвертьфінал кубка України
- Динамо (Київ)
- Шахтар (Донецьк)
- Зоря (Луганськ)
- Колос (Ковалівка)
- Олександрія
- Дніпро-1 (Дніпро)
- Агробізнес (Волочиськ)
- Верес (Рівне)
Коли відбудуться жеребкування та матчі
У п’ятницю, 18 грудня, в Києві в Будинку футболу пройде жеребкування 1/4 фіналу Кубку України. Церемонія жеребкування розпочнеться о 16:00.
Нагадаємо, згідно з правилами проведення Кубка України, команди з нижчих ліг грають матчі вдома. З команд Першої ліги до чвертьфіналу пробилися Агробізнес та Верес.
Матчі 1/4 фіналу заплановано на 3 березня 2021 року.
Поділитися новиною