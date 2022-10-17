Карим Бензема выиграл Золотой мяч 2022

В Париже объявили победителя "Золотого мяча" 2022 года. Им ожидаемо стал французский нападающий Карим Бензема.

Каждый год французское издание France Football вручает награду "Золотой мяч" (Ballon d'Or) лучшему игроку сезона. Исключением стал 2020 год, когда награда не вручалась из-за пандемии коронавируса. Поэтому в 2022 году это была уже 66-я церемония награждения.

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Лучшим игроком стал Карим Бензема. Именно нападающий мадридского Реала и сборной Франции набрал самое большое количество голосов.

Для Бензема это первая подобная награда.

Но он стал восьмым игроком Реала, получившим "Золотой мяч". Ни один другой клуб не может похвастаться таким достижением.

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Кроме того, он пятый француз, получивший "Золотой мяч". По этому показателю Франция сравнялась с Германией и Италией. Кроме того, французские футболисты выиграли этот трофей семь раз, как и игроки из Германии, Португалии, Нидерландов и Аргентины.