Президент Вереса раскрыл детали контакта: кто станет преемником Вирта в Вересе

Дороги Юрия Вирта и ровенского Вереса разошлись после того, как клуб остался в УПЛ. Матч плей-офф против запорожского Металлурга стал последним для львовского наставника во главе ровенчан.

Юрий Вирт сделал все. чтобы оставить команду в элите. После поражения 1:0 во Львове Верес дома разгромил запорожский Металлург 6:1. На послематчевой пресс-конференции наставник сообщил о своем уходе с поста главного тренера Вереса.

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Тренер намекнул, что имел сложные отношения с некоторыми людьми в клубе и заявил, что во время личного разговора президент Вереса отметил, что весь футбольный клуб восстал против наставника из города Льва.

После чего СМИ начали гадать, кто же заменит Вирта у руля ровенского клуба. По информации "ТаТоТаке", новым наставником Вереса станет Сергей Лавриненко, в свое время руководивший Ингульцем.

Пока стороны еще не ударили по рукам.

Интересно, что Ингулец вылетел из УПЛ после матчей плей-офф против черкасского ЛНЗ – 1:1 и 2:1.

Президент Вереса Иван Надеин не стал раскрывать фамилию нового наставника команды. Зато объявил срок соглашения с новым вождем команды. Ожидается, что это будет 3-летний контракт с четкими обязательствами тренера и клуба.

Интересно, что после этого ухода Вирта из Вереса начались словесные перепалки в соцсетях. Все началось по эмоциональной публикации жены Юрия Вирта, которая разнесла селекционную службу клуба и зацепила блогера Дмитрия Поворознюка, вышедшего на поле на последних минутах матча против Металлурга.

Блогер дипломатически отреагировал на слова жены наставника. Отметим, что Поворознюк еще перед матчем заявил, что на этом его футбольная карьера закончится. Интересно, будет ли дальше он снимать сериал о Вересе с названием "Футболист"?

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