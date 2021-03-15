Впрочем, 2018 год был полон скандалами не только из-за результата на ЧМ. В частности, Месут Озил не без публичной критики покинул ряды Маншафт. Зато Лёв решил выкинуть из сборной старую гвардию в лицах Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. Первых двух, Лёв, скорее всего, вернет.

Время уже доказало, кто из пары Лёв – Клинсман тактик, а кто мотиватор. Легендарный футболист Клинсман покинул сборную после ЧМ-2006 и передал ее в руки Лёву.

Йоахим Лёв впервые засветился на чемпионате мира 2006 года. Тогда он вместе с Юргеном Клинсманом руководили сборной Германии, которая в драматическом полуфинале уступила Италии. Невыдающийся футболист и тренер без достижений Лёв отвечал за тактику, а Клинсман – организацию других вопросов.



Иоахим Лёв / Фото facebook.com/DFBTeamEN

Тактическую перестройку Германии тренер начал в Лиге наций. Наставник немцев перешел на непривычную для Германии игру с тремя центральными защитниками и фулбеками. В итоге Германия не смогла выиграть ни у Франции, ни у Нидерландов.

До сих пор непонятно, в какой футбол хочет играть Лёв. Кажется, что у него закончились идеи, поэтому Германия выглядит беспомощно против топ-сборных, которые далеко впереди в своем развитии. Да ненадолго!

Лёв подвергается критике в немецкой прессе и каждая неудача воспринимается как последняя капля терпения. Неудач и впрямь много. Под руководством Лёва Германия не может справиться с топ-соперниками. В активе немцев за последние годы только победа над Нидерландами в отборе на Евро.

А в Лиге наций Германия одержала только две победы! И то над Украиной. Осенью 2020 года Германия была опозорена Испанией со счетом 6:0. Именно тогда активно начали обсуждать отставку Лёва и Немецкий футбольный союз действительно мог уволить тренера.

Однако Оливер Бирхофф (менеджер сборной) с компанией решили не менять лошадей на переправе. Лёв стартует в отборе на ЧМ-2022 и повезет сборную на Евро-2020.

Ход конем от Лёва

Позволю себе сделать небольшой прогноз на Евро-2020. На рубеже 2012 и 2013 годов наставник Баварии Юпп Хайнкес узнал, что команду с нового сезона возглавит Пеп Гвардиола. Выдающийся немецкий тренер решил поставить перед каталонцем высокую планку в виде требла.

Футболисты Баварии достойно провели Хайнкеса на пенсию. Так почему же игрокам сборной Германии не повторить эту историю? Хорошая история для экранизации.

Лёв сообщил об отставке за несколько месяцев до Евро-2020. Теперь каждый матч может стать прощальным для Лёва. Несмотря на многочисленные скандалы в команде футболисты захотят подарить своему наставнику красивый финальный аккорд.

Если этот импульс от Лёва сработает, то его вполне можно будет назвать гением психологии. Впрочем, у Германии далеко не сладкая группа. Придется противостоять чемпионам мира французам и действующим чемпионам Европы португальцам.

Кто же заменит Лёва

В 2020 году немецкие тренеры громко заявили о себе. В частности, до полуфинала Лиги чемпионов дошли три немецких специалиста, два из которых и разыграли победу. Еще один привел Ливерпуль к исторической победе в АПЛ. Однако ни один из них не возглавит Германию.

Юрген Клопп

Наставник Ливерпуля, который в 2020 году наконец-то выиграл для "мерсисайдцев" золото АПЛ, а год до этого Лигу чемпионов – вряд ли примет Германию на этом этапе карьеры.

Во-первых, у Клоппа долгосрочный контракт с Ливерпулем (до 2024 года). Во-вторых, несмотря на провальный сезон во главе "мерсисайдцев" Клопп имеет кредит доверия от руководства.



Юрген Клопп / Фото 24 канал

Клопп неоднократно опровергал слухи, что он возглавит Германию. В одном из интервью он сравнивал работу в клубе и сборные. По словам тренера можно понять, что работа в сборной для пенсионеров. Поэтому пока он готов посвятить жизнь более активной деятельности, где матчи проходят дважды в неделю.

Ханси Флик

В начале сезона-2019/2020 большинство болельщиков не смогли бы сказать, кто такой Ханси Флик. Специалист, входивший в штаб Лёва на успешном ЧМ-2014, принял Баварию посреди сезона после Нико Ковача.



Ханси Флик / Фото facebook.com/fcbayern.en

Очень быстро Флик превратил руины, которые оставил Ковач, в сильнейшую команду мира. Бавария выиграла все, что возможно.

Помимо тактической подкованности, Флика характеризует отличная работа с футболистами. В Баварии хороший микроклимат и даже резервисты публично не жалуются на нехватку времени, что было проблемой при Карло Анчелотти и Коваче. Футболисты Баварии отмечают общение Флика с каждым из них.

Сейчас Флик идеальный тренер для Германии. Однако его связывает контракт с Баварией до 2023 года. Сложно представить, что Немецкий футбольный союз решит идти на конфронтацию с Баварией, которая делегирует больше всего игроков в сборную, и заберет тренера.

Немецкие СМИ пытаются выдумать конфликты Флика со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Флик действительно не совсем доволен трансферной работой Баварии, но это точно не является причиной покидать сильнейшую команду мира.

Юлиан Нагельсманн

Наставник РБ Лейпциг желанный не только для Германии. На молодого специалиста, по информации СМИ, охотится Тоттенхэм, Барселона, а в будущем его хотят видеть у себя Ливерпуль и Бавария.



Юлиан Нагельсманн / Фото Getty Images

В отличие от Баварии, Немецкий футбольный союз может идти на любые конфликты с Лейпцигом. "Быки" самая ненавистная команда Германии, поэтому, украв Нагельсманна, кривых слов в адрес союза будет не так много.

Действительно, Нагельсманн – это крайне интересный вариант для сборной Германии. 33-летний тренер преобразил бы тактическую игру Маншафт. Сделал бы ее более тотальной и современной.

Но Нагельсманн только в начале своей тренерской карьеры. Лейпциг – это трамплин к большому клубу. Вряд ли он захочет свернуть посреди дороги, даже ради работы в сборной…

Марко Розе и Томас Тухель

Оба специалиста были доступны сборной Германии буквально месяц назад. Однако финалист Лиги чемпионов-2019/2020 Томас Тухель недавно возглавил Челси и точно не покинет ряды лондонцев летом 2021-го.

Марко Розе – еще один революционер немецкого футбола, на которого возлагают большие надежды. Как в случае с Лейпцигом, Немецкий футбольный союз спокойно бы мог забрать наставника Боруссии Менхенгладбах.

Однако сборную опередила Боруссия Дортмунд. "Шмели" недавно объявили, что Розе примет команду летом. Этой новости не сильно обрадовались фанаты "жеребцов".

Боруссия имеет серию из 6 поражений. В целом Боруссия Менхенгладбах не побеждает уже 8 поединков и есть ощущение, что Розе начнет готовить переезд в Дортмунд чуточку быстрее…

Кто же возглавит Германию?

На рынке есть ряд специалистов, которых среднестатистический клуб рассматривал бы без проблем. В частности, Эрнесто Вальверде, Массимилианно Аллегри и Маурицио Сарри.

Но круг потенциальных кандидатов сильно сужает то, что сборную возглавит только немец или (маловероятно) немецкоязычный специалист. Например, экс-тренер Боруссии Дортмунд Люсьен Фавр. За всю историю у руля Маншафт никогда не был иностранец!

Среди свободных тренеров с немецким гражданством – бывший наставник РБ Лейпциг и Шальке Ральф Рангник. Тактический фрик, увлекавшийся игрой Динамо под руководством Валерия Лобановского.



Ральф Рангник / Фото skysports.com

О Рангнике активно дискутируют немецкие СМИ, однако в последние годы он далек от тренерской работы. Рангник больше занимался менеджерскими обязанностями. По последней информации, его хочет пригласить вылетающий из Бундеслиги Шальке. И то – на должность менеджера, а не тренера.

Как еще один вариант решения проблемы тренера – сборную Германии может возглавить Штефан Кунц. Вряд ли наставник, возглавляющий сборную Германии U-21, откажется взять главную команду. Но доверят ли ему сборную?

Еще одной интересной опцией мог бы стать Адольф Хюттер. Он второй раз за несколько сезонов сделал команду из Айнтрахта. И Хюттер никогда не работал со звездами, которых в сборной Германии пруд пруди... И второй аргумент против Хюттера – австрийское гражданство…

Крайне интересно, как завершится эпопея с новым тренером Германии. Однако вполне логичным было, чтобы команду взял молодой тренер из новой плеяды немецких тренеров. По крайней мере, это было бы в духе немецкого футбола…