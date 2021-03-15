Час уже довів, хто з пари Льов – Клінсман тактик, а хто мотиватор. Легендарний футболіст Клінсман покинув збірну після ЧС-2006 та передав її в руки Льову.

Йоахім Льов вперше засвітився на чемпіонаті світу 2006 року. Тоді він разом з Юргеном Клінсманом керували збірною Німеччини, яка у драматичному півфіналі поступилася Італії. Невидатний футболіст та тренер без досягнень Льов відповідав за тактику, а Клінсман – організацію інших питань.

Фінал Євро-2008 проти Іспанії (поразка 1:0);

півфінал ЧС-2010 (поразка Іспанії 1:0);

півфінал Євро-2012 (поразка Італії 2:1);

тріумфальний ЧС-2014;

півфінал Євро-2016 (поразка Франції 2:0);

перемога у Кубку Конфедерацій;

провальний ЧС-2018.

Саме Мундіаль у Росії став точкою відліку кар’єри Льова у збірній. Німецький футбольний союз пробачив наставнику невихід з групи на чемпіонаті світу. Льов начебто переконав союз, що має порох у порохівницях…

Втім, 2018 рік був сповнений скандалами не тільки через результат на ЧС. Зокрема, Месут Озіл не без публічної критики покинув лави Маншафт. Натомість Льов вирішив викинути зі збірної стару гвардію в обличчях Томаса Мюллера, Матса Хуммельса та Джерома Боатенга. Перших двох, Льов, швидше за все, поверне.



Йоахім Льов / Фото facebook.com/DFBTeamEN

Тактичну перебудову Німеччини тренер розпочав у Лізі націй. Наставник німців перейшов на незвичну для Німеччини гру з трьома центральними захисниками та фулбеками. У підсумку Німеччина не змогла виграти ні у Франції, ні у Нідерландів.

Досі незрозуміло, в який футбол хоче грати Льов. Здається, що в нього закінчилися ідеї, тому Німеччина виглядає безпорадно проти топ-збірних, які далеко попереду у своєму розвитку. Та ненадовго!

Льов піддається критиці в німецькій пресі і кожна невдача сприймається як остання крапля терпіння. Невдач і справді багато. Під орудою Льова Німеччина не може дати раду з топ-суперниками. В активі німців за останні роки тільки перемога над Нідерландами у відборі на Євро.

А в Лізі націй Німеччина здобула тільки дві перемоги! І то над Україною. Восени 2020 року Німеччина була осоромлена Іспанією з рахунком 6:0. Саме тоді активно почали обговорювати відставку Льова і Німецький футбольний союз дійсно міг звільнити тренера.

Однак Олівер Біркхофф (менеджер збірної) з компанією вирішили не міняти коней на переправі. Льов стартує у відборі на ЧС-2022 та повезе збірну на Євро-2020.

Хід конем від Льова

Дозволю собі зробити невеликий прогноз на Євро-2020. На межі 2012 та 2013 років наставник Баварії Юпп Хайнкес дізнався, що команду з нового сезону очолить Пеп Гвардіола. Видатний німецький тренер вирішив поставити перед каталонцем високу планку у вигляді треблу.

Футболісти Баварії гідно провели Хайнкеса на пенсію. То чому ж гравцям збірної Німеччини не повторити цю історію? Гарна історія для екранізації.

Льов повідомив про відставку за декілька місяців до Євро-2020. Тепер кожен матч може стати прощальним для Льова. Попри численні скандали в команді футболісти захочуть подарувати своєму наставнику красивий фінальний акорд.

Якщо цей імпульс від Льова спрацює, то його цілком можна буде назвати генієм психології. Втім, у Німеччини далеко не солодка група. Доведеться протистояти чемпіонам світу французам та чинним чемпіонам Європи – португальцям.

Хто ж замінить Льова

У 2020 році німецькі тренери гучно заявили про себе. Зокрема, до півфіналу Ліги чемпіонів дійшли три німецькі фахівці, два з яких і розіграли перемогу. Ще один привів Ліверпуль до історичної перемоги в АПЛ. Однак жоден з них не очолить Німеччину.

Юрген Клопп

Наставник Ліверпуля, який у 2020 році нарешті виграв для "мерсисайдців" золото АПЛ, а рік до того Лігу чемпіонів – навряд чи прийме Німеччину на цьому етапі кар'єри.

По-перше, у Клоппа довгостроковий контракт з Ліверпулем (до 2024 року). По-друге, попри провальний сезон на чолі "мерсисайдців" Клопп має кредит довіри від керівництва.



Юрген Клопп / Фото 24 канал

Клопп неодноразово спростовував чутки, що він очолить Німеччину. В одному з інтерв'ю він порівнював роботу у клубі та збірні. Зі слів тренера можна зрозуміти, що робота у збірній для пенсіонерів. Тому поки він готовий присвятити життя більш активній діяльності, де матчі відбуваються двічі на тиждень.

Хансі Флік

На початку сезону-2019/2020 більшість вболівальників не змогли б сказати, хто такий Хансі Флік. Фахівець, який входив у штаб Льова на успішному ЧС-2014, прийняв Баварію посеред сезону після Ніко Ковача.



Хансі Флік / Фото facebook.com/fcbayern.en

Дуже швидко Флік перетворив руїни, які залишив Ковач, на найсильнішу команду світу. Баварія виграла все, що можливо.

Окрім тактичної підкованості, Фліка характеризує відмінна робота з футболістами. У Баварії хороший мікроклімат і навіть резервісти публічно не скаржаться на брак часу, що було проблемою при Карло Анчелотті та Ковачу. Футболісти Баварії відзначають спілкування Фліка з кожним із них.

Наразі Флік ідеальний тренер для Німеччини. Однак його пов'язує контракт з Баварією до 2023 року. Складно уявити, що Німецький футбольний союз вирішить іти на конфронтацію з Баварією, яка делегує найбільше гравців у збірну, та забере тренера.

Німецькі ЗМІ намагаються вигадати конфлікти Фліка зі спортивним директором Хасаном Саліхаміджичем. Флік дійсно не зовсім задоволений трансферною роботою Баварії, та це точно не є причиною покидати найсильнішу команду світу.

Юліан Нагельсманн

Наставник РБ Лейпциг є бажаним не тільки для Німеччини. На молодого фахівця, за інформацією ЗМІ, полює Тоттенхем, Барселона, а в майбутньому його хочуть бачити у себе Ліверпуль та Баварія.



Юліан Нагельсманн / Фото Getty Images

На відміну від Баварії, Німецький футбольний союз може йти на будь-які конфлікти з Лейпцигом. "Бики" найбільш ненависна команда Німеччини, тому, поцупивши Нагельсманна, кривих слів на адресу союзу буде не так багато.

Дійсно, Нагельсманн – це вкрай цікавий варіант для збірної Німеччини. 33-річний тренер преобразив би тактичну гру Маншафт. Зробив би її більш тотальною та сучасною.

Але Нагельсманн тільки на початку своєї тренерської кар’єри. Лейпциг – це трамплін до великого клубу. Навряд чи він захоче звернути посеред дороги, навіть заради роботи у збірній…

Марко Розе й Томас Тухель

Обидва фахівці були доступні збірній Німеччині буквально місяць тому. Проте фіналіст Ліги чемпіонів-2019/2020 Томас Тухель нещодавно очолив Челсі і точно не покине лави лондонців влітку 2021-го.

Марко Розе – ще один революціонер німецького футболу, на якого покладають великі надії. Як у випадку з Лейпцигом, Німецький футбольний союз спокійно б міг забрати наставника Боруссії Менхенгладбах.

Однак збірну випередила Боруссія Дортмунд. "Джмелі" нещодавно оголосили, що Розе прийме команду влітку. Цій новині не сильно зраділи фанати "жеребців".

Боруссія має серію з 6 поразок. Загалом Боруссія Менхенгладбах не перемагає вже 8 поєдинків і є відчуття, що Розе почне готувати переїзд у Дортмунд трішки швидше…

То хто ж очолить Німеччину?

На ринку є ряд фахівців, яких середньостатистичний клуб розглядав би без проблем. Зокрема, Ернесто Вальверде, Массіміліанно Аллегрі та Мауріціо Саррі.

Та коло потенційних кандидатів сильно звужує те, що збірну очолить тільки німець або (малоймовірно) німецькомовний фахівець. Наприклад, екстренер Боруссії Дортмунд Люсьєн Фавр. За всю історію біля керма Маншафт ніколи не був іноземець!

Серед вільних тренерів з німецьким громадянством – колишній наставник РБ Лейпциг та Шальке Ральф Рангнік. Тактичний фрік, який захоплювався грою Динамо під орудою Валерія Лобановського.



Ральф Рангнік / Фото skysports.com

Про Рангніка активно дискутують німецькі ЗМІ, однак в останні роки він далекий від тренерської роботи. Рангнік більше займався менеджерськими обов’язками. За останньою інформацією, його хоче запросити вилітаючий з Бундесліги Шальке. І то – на посаду менеджера, а не тренера.

Як ще один варіант розв'язання проблеми тренера – збірну Німеччини може очолити Штефан Кунц. Навряд чи наставник, який очолює збірну Німеччини U-21, відмовиться взяти головну команду. Але, чи довірять йому збірну?

Ще однією цікавою опцією міг би стати Адольф Хюттер. Він вдруге за декілька сезонів зробив команду з Айнтрахта. Та Хюттер ніколи не працював із зірками, яких у збірній Німеччини хоч греблю гати… І другий аргумент проти Хюттера – австрійське громадянство…

Вкрай цікаво, як завершиться епопея з новим тренером Німеччини. Однак цілком логічним було, щоб команду взяв молодий тренер з нової плеяди німецьких тренерів. Принаймні, це було б у дусі німецького футболу…