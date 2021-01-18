В Египте продолжается чемпионат мира по гандболу. И настоящей звездой турнира стал нападающий сборной ДР Конго Готье Мвумби.

Внимание к своей персоне Готье Мвумби привлек не уверенной игрой (хотя она тоже присутствует). А своими размерами. По данным СМИ, его вес составляет 130 килограммов.

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Несмотря на внушительные габариты, линейный сборной показывает довольно неплохую игру. Еще в первом матче против Аргентины он забросил все четыре свои попытки. Четырьмя голами он отметился и в матче против сборной Дании. Правда, его команда все равно проиграла.

На официальном сайте Чемпионата мира по гандболу указано, что рост Готье Мвумби – 176 сантиметров, а вес – 89 килограммов. Зато аргентинское издание La nacion отмечает, что рост гандболиста составляет около 2 метров, а вес – 130 килограммов.

Готье Мвумби выступает во Франции за команду Dreux AC, играющую в четвертом дивизионе.