В Єгипті триває Чемпіонат світу з гандболу. І справжньою зіркою турніру став нападник збірної ДР Конго Готьє Мвумбі.

Увагу до своєї персони Готьє Мвумбі привернув не впевненою грою (хоча вона теж присутня). А своїми розмірами. За даними ЗМІ, його вага становить 130 кілограмів.

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Попри значні габарити, лінійний збірної показує доволі непогану гру. Ще у першому матчі проти Аргентини він закинув всі чотири свої спроби. Чотирма голами він відзначився і у матчі проти збірної Данії. Правда його команда все одно програла.

На офіційному сайті Чемпіонату світу з гандболу вказано, що зріст Готьє Мвумбі - 176 сантиметрів, а вага – 89 кілограмів. Натомість аргентинське видання La nacion зазначає, що зріст гандболіста становить близько 2 метрів, а вага – 130 кілограмів.

Готьє Мвумбі виступає у Франції за команду Dreux AC, що грає у четвертому дивізіоні.