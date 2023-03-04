Лучший друг России и Путина: как президент МОК Томас Бах подыгрывает Кремлю

К президенту Международного олимпийского комитета Томаса Баха возникает немало вопросов. Особенно по поводу его отношения к России. Оно уже давно перешло границу "снисходительного" и уверенно двигается к "подхалимскому".

Наивно считать, что спорт вне политики. Большой спорт – это большие деньги. А там, где большие деньги, всегда будет место для политики. И это достаточно ясно видно по поведению Международного олимпийского комитета и его президента – Томаса Баха. 24 Канал проанализировал, что на самом деле не так с Бахом и что известно о его связях с Россией.

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Отмыть репутацию – что такое sportswashing

В профессиональном спорте и политике уже давно существует такой термин, как. Он используется для "описания практики, когда отдельные лица, группы, корпорации или правительства используют спорт для улучшения запятнанной неправомерными действиями репутации". И очень часто к нему прибегают именно диктатуры или связанные с ней политики. Именно такие "великие победы" и становятся дымовым занавесом, за которым перестают замечать происходящее большое зло.

Несмотря на то, что этот термин начали использовать не так давно, примеры такого sportswashing найти в истории совсем не трудно. Едва ли не самый известный случай – Олимпийские игры в Берлине в 1936 году. Эти состязания нацисты использовали для пропаганды своей идеологии.



Гитлер и его приспешники во время открытия Олимпийских игр в Берлине / фото из архивов

И часто со sportswashing помогает именно Международный олимпийский комитет. Хотя сам МОК одной из своих ролей отмечает как "противостояние любому политическому или коммерческому злоупотреблению спортом и спортсменами".

Именно sportswashing активно использовали и в России, когда пытались показать свое "величие". Для этого в стране провели зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, а затем и Чемпионат мира по футболу 2018 года. Хотя этого всего могло не быть, если бы МОК проявил четкую позицию и придерживался своей же миссии.



Праздник на костях во главе с Путиным / Фото ИТАР-ТАСС

08.08.08 – война и Олимпиада

Россия завоевала право провести зимние Олимпийские игры во время сессии МОК в июле 2007 года в Гватемале. Тогда Москва в голосовании опередила Южную Корею во втором раунде голосования, набрав 51 голос против 47 голосов за Пхенчхан.

А уже год спустя 8 августа 2008 года Россия напала на Грузию. Символично то, что сделала Россия в день открытия Олимпийских игр в Пекине.

В МОК отреагировали на это, но в присущем стиле "нейтральности" – осудили сам принцип военных действий как противоречащий духу Олимпиады. Но отказались "давать политические оценки тем, кто именно в день открытия Олимпиады развязал войну на Кавказе". При этом Владимир Путин, в то время временно покинувший пост президента России и ставший премьер-министром, отправился на открытие Олимпиады в Пекине, где встретился с тогдашним главой МОК Жаком Рогге. Но там обошлось без "дискуссии по поводу политических событий".

Могли ли в Международном олимпийском комитете наказать Россию за войну против Грузии, отобрав у нее право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года? Да. Сделали ли они это? Нет. Тогда президентом МОК был бельгиец Жак Рогге. А Томас Бах – вице-президентом и председателем юридической комиссии.



Жак Рогге уверял Россию, что его преемник будет "сильным" / фото росСМИ

Томас Бах – хороший друг Путина

В 2013 году Томас Бах был избран президентом МОК (тогда, к слову, одним из его конкурентов был Сергей Бубка). И зимняя Олимпиада в Сочи стала для него первой уже в новой роли, к которой добавилась еще одна – хороший друг хозяина Кремля.

Именно в Сочи между вернувшимся на место российского президента Бахом и Путиным и возникла дружба. Настолько "приветливая", что глава МОК не уставал нахваливать российского диктатора даже после окончания Олимпиады. Хотя именно во время зимних Олимпийских игр Россия начала войну против Украины, захватив Крым. Вряд ли такое событие могло остаться незамеченным в МОК. Но никакой значительной реакции не последовало.



Бах подружился с Путиным во время Олимпиады в Сочи / ИТАР-ТАСС

Во время Олимпиады в Сочи 19 февраля 2014 года украинская женская команда по лыжным гонкам не стартовала в командном спринте классическим стилем.Спортсменки Мария Лисогор и Екатерина Сердюк хотели принять участие в гонке с траурными лентами в память о жертвах трагических событий в Киеве – расстреле "Небесной сотни". Но МОК запретил внесение изменений в экипировку, из-за чего украинки не вышли на старт.

Но в 2016 году МОК и Томасу Баху уже не удалось отмолчаться. И снова из-за Олимпиады в Сочи. Хотя "эффект домино", разоблачивший массовое употребление допинга в России под прикрытием власти, произошел еще в 2014 году.

Допинговая Россия и вялый МОК

В декабре 2014 года в Германии на канале ARD вышло журналистское расследование, в котором в показаниях российских спортсменов указывалось использование допинга именно на государственном уровне, в легкой атлетике.

Что известно о допинговом скандале Это привело к тому, что в начале 2015 г. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало независимую комиссию, которая на основе этих показаний и начала расследование. В итоге в ноябре 2015 года WADA рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) за систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами. Так и вышло. Для российских легкоатлетов это грозило пропуском Олимпиады-2016.



Во второй части расследования WADA также говорилось и о коррупции в самой IAAF, в том числе связанной с допингом российских спортсменов. И о Путине. Оказалось, что в 2013 году, когда Москва принимала чемпионат мира по легкой атлетике, тогдашний глава IAAF Ламин Диак знал об употреблении допинга девятью россиянами. Но пытался это скрыть, в то же время не позволив выступить этим спортсменам. С последним ему должен помочь именно Путин, с которым у него были "дружеские отношения". После этого расследование Диак ушел в отставку, а в ноябре 2015 его задержала французская полиция и обвинила в "пассивной коррупции" и отмывании денег. 18 июня 2020 года Диак был приговорен к четырем годам лишения свободы, два из которых условно.





Ламин Диак и Путин / Фото rusathletics.com Это привело к тому, что в начале 2015 г. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало независимую комиссию, которая на основе этих показаний и начала расследование. В итоге в ноябре 2015 года WADA рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) за систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами. Так и вышло. Для российских легкоатлетов это грозило пропуском Олимпиады-2016.Во второй части расследования WADA также говорилось и о коррупции в самой IAAF, в том числе связанной с допингом российских спортсменов. И о Путине. Оказалось, что в 2013 году, когда Москва принимала чемпионат мира по легкой атлетике, тогдашний глава IAAF Ламин Диак знал об употреблении допинга девятью россиянами. Но пытался это скрыть, в то же время не позволив выступить этим спортсменам. С последним ему должен помочь именно Путин, с которым у него были "дружеские отношения". После этого расследование Диак ушел в отставку, а в ноябре 2015 его задержала французская полиция и обвинила в "пассивной коррупции" и отмывании денег. 18 июня 2020 года Диак был приговорен к четырем годам лишения свободы, два из которых условно.Ламин Диак и Путин / Фото rusathletics.com

Но самым большим ударом для россиян стало то, что в январе 2016 года бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал из России. Причиной он назвал то, что стал получать угрозы. А вскоре после этого двое представителей руководства Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) умерли. Даже в России эти смерти назвали "загадочными".

Убежал же Родченков в США, где и рассказал о том, что в России существовала допинговая программа, контролируемая государством. И больше всего она проявила себя именно на Олимпиаде в Сочи, где активно подменялись допинг-пробы российских спортсменов на чистые образцы. К этому было привлечено российское министерство спорта с участием ФСБ – ее сотрудники прибегали к прямой замене пробирок с мочой спортсменов. А в московской антидопинговой лаборатории использовали методику сокрытия положительных проб, причем решение о судьбе разоблаченных спортсменов принималось на уровне заместителя министра спорта Юрия Нагорных.Григорий Родченков / фото dpa

Было проведено соответствующее расследование, только подтвердившее показания Родченкова.

"Пудель Путина"

Тем не менее, Томас Бах и МОК в 2016 году стали настолько пророссийски настроенными в этом случае, что даже европейские СМИ не сдерживали себя.

"Хорошо оплачиваемый российский спортивный посол" – так назвали Баха в газете Die Zeit в мае 2016 года. Сама статья тогда называлась "Русофил и коррупционер – как Путин любит", где описывалась российская система переплетения спорта и политики, приведшая к допинговому скандалу.

"Пудель Путина" – под таким заголовком вышла статья в немецком издании Bild уже 24 июля 2016 года. Там описали, как дружба между Томасом Бахом и Владимиром Путиным позволила России избежать серьезного наказания.



Путин и Бах наслаждаются шампанским / скриншот издания Die Zeit, фото Getty

Неделей ранее, 18 июля, WADA обнародовала отчет Ричарда Макларена о государственной программе допинга в России, который сосредоточился именно на Олимпиаде в Сочи. Хотя в отчете указано, что анализы спортсменов подменяли в московской лаборатории как минимум с конца 2011 года по август 2015 года.

МОК на это отреагировал слишком "вяло", а Томас Бах получил порцию критики. Ведь Международный олимпийский комитет 24 июля, невзирая на серьезность обвинений, позволил России выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро под своим национальным флагом. И только передал Международным спортивным федерациям самостоятельно определять, какие спортсмены могут поехать на Олимпиаду.

Свое решение Бах аргументировал тем, что у каждого спортсмена должен быть "шанс ответить на обвинения", использовав здесь аналогию с презумпцией невиновности.

Поэтому мы разработали жесткие критерии, которым должен отвечать каждый российский спортсмен, если он хочет принять участие в Олимпиаде в Рио,

– заявил тогда Бах.

Похоже, что в 2023 году президент МОК решил использовать тот же принцип в стремлении допустить россиян в Олимпиаду-2024 в Париже.

Таким образом, на Олимпиаде-2016 выступило 292 российских спортсмена. Полностью была отстранена сборная по тяжелой атлетике. А в легкой атлетике, невзирая на отстранение сборной, российским спортсменам разрешили выступить после индивидуального одобрения кандидата международными спортивными федерациями.Также незадолго до старта Олимпиады-2016 российская мужская сборная по академической дамбе была дисквалифицирована именно из-за обнаруженного допинга у одного из атлетов.

Только 5 декабря 2017 МОК принял решение, которым прекратил деятельность Олимпийского комитета России. А на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане пригласили только "отдельных российских спортсменов на суровых условиях", которые должны выступать без своего флага под именем "Олимпийский атлет из России". Приняли это решение на основе отчета комиссии под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмидта. Расследование длилось 17 месяцев.

Уже со временем, 9 декабря 2019 года, Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию на четыре года от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира из-за фальсификации проб российских спортсменов. В то же время, отдельным спортсменам оставили возможность участвовать в соревнованиях, но только под нейтральными флагами. Россия подала апелляцию на это решение. И год спустя, 17 декабря 2020 года, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил срок отстранения до двух лет – до 16 декабря 2022 года.

После войны России против Украины МОК отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Но Томас Бах активно рассматривает вариант, как вернуть "отдельных" российских и белорусских спортсменов к выступлениям в турнире.

Президент МОК Томас Бах... Да, он был лучшим другом России из-за допингового скандала, а теперь и из-за войны. Где-то я задаюсь вопросом, что он получил за то, как соблюдал пророссийскую линию, к которой он всегда возвращается. Я думаю, что это очень странно,

– так отреагировал на это все шведский биатлонист и олимпийский чемпион Себастьян Самуэльсон.

И вопросы о пророссийской позиции Томаса Баха пока остаются без ответа.