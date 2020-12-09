Хто такі легенди: Мілевський зізнався, чи ставить себе в один ряд з Ребровим та Блохіним
Колишній гравець Динамо Артем Мілевський відверто розповів, чи вважає себе легендою київського клубу. Футболіст не ставить себе в одні ряди із зірковими динамівцями.
Нападник Артем Мілевський став одним з експертів на ютуб-каналі "Бомбардир". У програмі обговорювали матч Динамо проти Ференцвароша.
Варто побачити Мілевський забив прощальний гол за "Динамо" у Білорусі: відео
Зізнання Мілевського
35-річний футболіст відверто відповів на запитання про легенди клубу зі столиці.
Що таке взагалі легенда? Для мене – це Блохін, Шевченко та Ребров. Я не хочу розкидуватись цими словами. Їх багато не буває. Не вважаю себе легендою київського Динамо. Ярмоленко теж не легенда клубу,
– сказав Мілевський.
"Багатьох людей так називали. Які на**й, легенди?Є багато гравців, які повинні ними бути. Інші – це футболісти, які принесли достатній вклад у цей чи інший клуб. Але вони недотягують до них", – заявив ексдинамівець.
Кого форвард виділив у футбольному світі? На думку, українця, Марадона, який 25 листопада відійшов у вічність, є легендою. Також у один ряд ним стали Пеле, Роналду та Мессі. За його словами, Неймар скоро теж поповнить цей список.
- Протягом 2002/13 років Мілевський захищав "блакитно-білі" кольори Динамо. За цей час він зіграв за Динамо-2 та Динамо-3. У перші роки у клубі не став стабільним гравцем основи. Після декількох сезоні Артем почав проявляти свої результативні якості, що дозволило наколотити у ворота суперників 57 голів.
- Зараз футболіст заявив, що покидає білоруське Динамо-Брест. Гравець перебуває у пошуках команди. Не виключення, що Мілевський знову повернеться в УПЛ. Начебто з українського чемпіонату нападник має пропозиції. Швидше за все послугами гравця не зацікавився українські гранди Динамо та Шахтар.
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