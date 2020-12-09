Колишній гравець Динамо Артем Мілевський відверто розповів, чи вважає себе легендою київського клубу. Футболіст не ставить себе в одні ряди із зірковими динамівцями.

Нападник Артем Мілевський став одним з експертів на ютуб-каналі "Бомбардир". У програмі обговорювали матч Динамо проти Ференцвароша.

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Зізнання Мілевського

35-річний футболіст відверто відповів на запитання про легенди клубу зі столиці.

Що таке взагалі легенда? Для мене – це Блохін, Шевченко та Ребров. Я не хочу розкидуватись цими словами. Їх багато не буває. Не вважаю себе легендою київського Динамо. Ярмоленко теж не легенда клубу,

– сказав Мілевський.

"Багатьох людей так називали. Які на**й, легенди?Є багато гравців, які повинні ними бути. Інші – це футболісти, які принесли достатній вклад у цей чи інший клуб. Але вони недотягують до них", – заявив ексдинамівець.

Кого форвард виділив у футбольному світі? На думку, українця, Марадона, який 25 листопада відійшов у вічність, є легендою. Також у один ряд ним стали Пеле, Роналду та Мессі. За його словами, Неймар скоро теж поповнить цей список.