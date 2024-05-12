В австралийском Перте на RAC Arena состоялось шоу с участием украинского боксера Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF против местного Джорджа Камбососа завершился досрочно.
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Ломаченко заслуженно победил Камбососа
Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде. Опубликованная статистика ударов от Compubox свидетельствует о том, что Ломаченко значительно перестрелял Камбососа.
Если рассматривать чисто джебы, то преимущество Василия еще более заметно: из 270 джебов он донес до цели 70 (25.9%), Камбосос попал лишь 4 раза из 182 ударов (2.2%).
По мощным ударам (более сильной рукой) украинец точно выполнил 105 из 210 ударов (ровно 50%), а австралиец попал 36 из 189 силовых ударов (19%).
Напомним, это 18-я победа Ломаченко на профи-ринге при 3 поражениях. Василий завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.