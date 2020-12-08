Космическая траектория: как футболистка прямым ударом с углового забила гол – видео
В одной из футбольных женских лиг был забит редкий гол прямым ударом с углового. Девушка взяла на себя инициативу и неожиданно для всех забросила мяч за шиворот голкиперу соперника.
Выполнить угловой прямым ударом в ворота осмелится не каждый. Чего не скажешь об этой девушке. Футболистка не просто забила, но и сделала это шведой, то есть внутренней стороной стопы, пишет 24 канал.
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Эффектный гол
Известный инстаграм-аккаунт "433" выложил в соцсети видео с феноменальным голом спортсменки.
Футболистка подошла выполнять угловой с правого фланга и правой ногой без колебаний неожиданно для всех пробила. Мяч в воздухе двигался по невероятной траектории и полетел прямо за шиворот голкиперу соперника. Еще долго вратарю в страшных снах будет видится этот безумный гол в ее владения.
После такого результативного удара на автора гола точно обратят внимание несколько хороших клубов.
На ролике видно, что футболистки играли в защитных масках, что добавляет трудностей на поле в игре.
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