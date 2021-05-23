Кто станет чемпионом Франции – анонс решающих матчей

Во Франции 23 мая состоится последний тур чемпионата по футболу. В этом турнире чемпионская интрига осталась до финальных. У кого больше всего шансов стать чемпионом – читайте в анонсе Спорт 24.

В чемпионате Франции на чемпионство претендуют формально три клуба, но по факту только два.

Оказывается, что возможно проиграть чемпионат Франции, имея в составе Килиана Мбаппе и Неймара. Однако Лилль решил до последнего оттянуть определение чемпиона Лиги 1 и оставил шансы конкурентами.

16 мая "доги" поделили очки в матче против Сент-Этьена и не оформили досрочное чемпионство. Этим воспользовались ПСЖ и Монако. Парижане проигрывают всего одно очко, а монегаски – три.



Фото / ФК Лилль

Если команды завершают сезон Ла Лиги с одинаковым количеством очков, то преимущество получает команда с лучшей разницей голов. Сейчас лучшая разница в ПСЖ. Ни Лилль, ни Монако не имеют шансов ее превзойти.

Поэтому, если Лилль и Монако не выиграют свои матчи, а ПСЖ одержит победу – парижане чемпионы Франции. Если же ПСЖ не выиграет свой матч против Бреста, Лилль проиграет Анже, а Монако одержит победу над Лансом – придется обращаться к статистике.

Сейчас разница забитых и пропущенных лучшая в Лилля – +40. Разница Монако +34. Следовательно, подопечным Нико Ковача нужно побеждать крупно и надеяться на идентичное поражение Лилля.

В компании Favbet уверены в победе Лилля над Анже, который уже лишен турнирной мотивации. Доблесть "догов" оценивают коэффициентом 1,39. На победу Анже коэффициент 8,80. Ничья в игре оценена коэффициентом 4,85.

Кроме того, букмекеры предлагают коэффициент 6 на то, что Анже забьет более 1.5 гола. Шансы Анже забить 3 + гола оценены коэффициентом 49.

В компании Favbet считают Лилль фаворитом в чемпионской гонке. Коэффициент 1,32 на то, что Лиль выигрывает Лигу 1 впервые с 2011 года.

ПСЖ второй в списке фаворитов на победу в Лиге 1. Получение парижанами четвертого подряд титула чемпиона Франции оценивают коэффициентом 3,10.



Фото / ПСЖ

ПСЖ обязан побеждать Брест. Вряд ли скромный Брест, рискующий покинуть Лигу 1, сможет навязать серьезную борьбу. Букмекеры оценили коэффициентом 10,50 шансы Бреста выиграть матч. Зато победа парижан оценена коэффициентом 1,27.

Ничья при определенных обстоятельствах может позволить ПСЖ стать чемпионом. Для этого нужно, чтобы Лилль проиграл свой поединок Анже. Мировая в поединке Брест – ПСЖ оценена коэффициентом 6,40.

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Монако аутсайдер чемпионской гонки, однако футбол видел разные чудеса и чемпиона 2017 года не стоит списывать со счетов. В компании Favbet предлагают невероятный коэффициент 401 на то, что Монако станет чемпионом.

Команде Нико Ковача нужно надеяться не синхронные поражения Лилля и ПСЖ. Кроме того, монегаски должны обязательно одолеть Ланс, который пытается защитить место в Лиге конференций.



Фото / ФК Монако

Победу над Монако "кроваво-золотыми" букмекеры оценили коэффициентом 1,66. На победу Ланса букмекеры дают коэффициент 5,10. Ничья в матче оценена коэффициентом 4,20.

Не стоит забывать, что Монако должно забивать много голов. Букмекеры предлагают коэффициент 2,04 на индивидуальный тотал Монако больше 2. Коэффициент 15 количество голов Монако 3+.