Кто станет чемпионом Ла Лиги

Еще до 16 мая на победу в испанской Ла Лиге претендовали 3 клуба – Атлетико, Реал и Барселона. Мадридские клубы выиграли свои матчи, когда каталонцы сенсационно проиграли Сельте.

Стоит внимания Барселона сенсационно проиграла Сельте и попрощалась с надеждами на титул в Ла Лиге: видео

Что интересно, к 88 минуте матча Атлетико – Осасуна на поул-позицию в битве за чемпионство вышел Реал. Все потому, что "матрасники" играли вничью, а Реал побеждал Атлетик. При таких обстоятельствах у команд было равенство по набранным очкам.

Если Реал и Атлетико наберут равное количество очков, то чемпионами станут "сливочные" благодаря лучшей статистике в очных матчах. Однако Атлетико вырвал тяжелую победу и теперь практически чемпион Испании. И все решится в последнем туре!

В Favbet до сих пор принимают ставки на то, кто все же станет чемпионом Испании. Коэффициент 1,19 на то, что Атлетико впервые с 2014 года станет чемпионом Испании. Вместе с тем, можно сделать ставку и на Реал. Букмекеры оценили коэффициентом 4,35 шансы Реала второй раз подряд стать чемпионом Испании.

В последнем туре Атлетико и Реал ждут тяжелые матчи, хотя команды и встречаются с разными по классу соперниками.

Подопечные Диего Симеоне поедут в гости к Вальядолиду, который занимает 19 место и рискует понизиться в классе. Команде Серхио нужно побеждать Атлетико и надеяться на осечку Эльче и Уески. Очевидно, что "бело-фиолетовые" сделают все, чтобы выиграть. Впрочем, против них свидетельствует статистика.

Вальядолид не выигрывает в чемпионате Испании уже 11 матчей подряд. В этом сезоне команда одержала только 6 побед.

У букмекерской компании Favbet считают Атлетико фаворитом игры. Если "матрасники" одержат победу, то независимо от матча Реала оформят чемпионство. Ничья и поражение "матрасников" увеличивает шансы подопечных Зинедина Зидана.

Букмекеры предлагают коэффициент 1,37 на то, что Атлетико выиграет матч у Вальядолида. Зато на победу хозяев коэффициент 8,30. Ничья в матче оценена коэффициентом 5.



Фото ФК Реал

Для чемпионства "сливочных" должно произойти действительно чудо. Во-первых, Реалу нужно победить неуступчивый Вильярреал, который с Бетисом и Реал Сосьедадом ведет битву за Лигу Европы. Так, "желтая субмарина", возможно, мысленно уже в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед, который состоится 26 мая.

Однако в том финале испанцы – андердоги. Поэтому Вильярреалу лучше обеспечить себе Лигу Европы через Ла Лигу, чем проиграть финал Лиги Европы и попасть в следующем сезоне в третий по значимости турнир – Лигу конференций.

Букмекеры оценивают шансы Реала выиграть домашний матч с коэффициентом 1,50. Если же "сливочные" сыграют вничью – коэффициент 4,85. Победа Вильярреала оценена коэффициентом 6,30. Заметим, любая осечка Реала автоматически сделает Атлетико чемпионом.

Во-вторых, как было сказано выше, Реалу нужно не только побеждать, но и надеяться на неудачу Атлетико. Таким образом, от Реала зависит далеко не все.

Победитель Лиги 1

Еще большая интрига в чемпионате Франции, где на чемпионство претендуют формально три клуба, а по факту только два.

Оказывается, что возможно проиграть чемпионат Франции, имея в составе Килиана Мбаппе и Неймара. Однако Лилль решил до последнего оттянуть определение чемпиона Лиги 1 и оставил шансы конкурентами.

16 мая "доги" поделили очки в матче против Сент-Этьена и не оформили досрочное чемпионство. Этим воспользовались ПСЖ и Монако. Парижане проигрывают всего одно очко, а монегаски – три.



Фото / ФК Лилль

Если команды завершают сезон Ла Лиги с одинаковым количеством очков, то преимущество получает команда с лучшей разницей голов. Сейчас лучшая разница в ПСЖ. Ни Лилль, ни Монако не имеют шансов ее превзойти.

Поэтому, если Лилль и Монако не выиграют свои матчи, а ПСЖ одержит победу – парижане чемпионы Франции. Если же ПСЖ не выиграет свой матч против Бреста, Лилль проиграет Анже, а Монако одержит победу над Лансом – придется обращаться к статистике.

Сейчас разница забитых и пропущенных лучшая в Лилля – +40. Разница Монако +34. Следовательно, подопечным Нико Ковача нужно побеждать крупно и надеяться на идентичное поражение Лилля.

В компании Favbet уверены в победе Лилля над Анже, который уже лишен турнирной мотивации. Доблесть "догов" оценивают коэффициентом 1,39. На победу Анже коэффициент 8,80. Ничья в игре оценена коэффициентом 4,85.

Кроме того, букмекеры предлагают коэффициент 6 на то, что Анже забьет более 1.5 гола. Шансы Анже забить 3 + гола оценены коэффициентом 49.

В компании Favbet считают Лилль фаворитом в чемпионской гонке. Коэффициент 1,32 на то, что Лиль выигрывает Лигу 1 впервые с 2011 года.

ПСЖ второй в списке фаворитов на победу в Лиге 1. Получение парижанами четвертого подряд титула чемпиона Франции оценивают коэффициентом 3,10.



Фото / ПСЖ

ПСЖ обязан побеждать Брест. Вряд ли скромный Брест, рискующий покинуть Лигу 1, сможет навязать серьезную борьбу. Букмекеры оценили коэффициентом 10,50 шансы Бреста выиграть матч. Зато победа парижан оценена коэффициентом 1,27.

Ничья при определенных обстоятельствах может позволить ПСЖ стать чемпионом. Для этого нужно, чтобы Лилль проиграл свой поединок Анже. Мировая в поединке Брест – ПСЖ оценена коэффициентом 6,40.

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Монако аутсайдер чемпионской гонки, однако футбол видел разные чудеса и чемпиона 2017 года не стоит списывать со счетов. В компании Favbet предлагают невероятный коэффициент 401 на то, что Монако станет чемпионом.

Команде Нико Ковача нужно надеяться не синхронные поражения Лилля и ПСЖ. Кроме того, монегаски должны обязательно одолеть Ланс, который пытается защитить место в Лиге конференций.



Фото / ФК Монако

Победу над Монако "кроваво-золотыми" букмекеры оценили коэффициентом 1,66. На победу Ланса букмекеры дают коэффициент 5,10. Ничья в матче оценена коэффициентом 4,20.

Не стоит забывать, что Монако должно забивать много голов. Букмекеры предлагают коэффициент 2,04 на индивидуальный тотал Монако больше 2. Коэффициент 15 количество голов Монако 3+.

Что интересно, Лилль, ПСЖ и Монако последний тур играют на выезде. Поэтому команды не смогут отпраздновать чемпионство на родном стадионе.