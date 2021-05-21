Хто стане чемпіоном Ла Ліги

Ще до 16 травня на перемогу в іспанській Ла Лізі претендували 3 клуби – Атлетіко, Реал та Барселона. Мадридські клуби виграли свої матчі, коли каталонці сенсаційно програли Сельті.

Варте уваги Барселона сенсаційно програла Сельті та попрощалася з надіями на титул у Ла Лізі: відео

Що цікаво, до 88 хвилини матчу Атлетіко – Осасуна на поул-позицію у битві за чемпіонство вийшов Реал. Все тому, що "матрацники" грали внічию, а Реал перемагав Атлетік. За таких обставин у команд була рівність за набраними очками.

Якщо Реал та Атлетіко наберуть рівну кількість очок, то чемпіонами стануть "вершкові" завдяки кращій статистиці в очних матчах. Однак Атлетіко вирвав важку перемогу й тепер практично чемпіон Іспанії. Та все вирішиться в останньому турі!

У Favbet досі приймають ставки на те, хто все ж стане чемпіоном Іспанії. Коефіцієнт 1,19 на те, що Атлетіко вперше з 2014 року стане чемпіоном Іспанії. Разом з тим, можна зробити ставку й на Реал. Букмекери оцінили коефіцієнтом 4,35 шанси Реала вдруге поспіль стати чемпіоном Іспанії.

В останньому турі Атлетіко та Реал чекають важкі матчі, хоча команди й зустрічаються з різними за класом суперниками.

Підопічні Дієго Сімеоне поїдуть в гості до Вальядоліда, який посідає 19 місце та ризикує понизитися у класі. Команді Серхіо потрібно перемагати Атлетіко та надіятися на осічку Ельче та Уески. Очевидно, що "біло-фіолетові" зроблять все, аби виграти. Втім, проти них свідчить статистика.

Вальядолід не виграє у чемпіонаті Іспанії вже 11 матчів поспіль. У цьому сезоні команда здобула тільки 6 перемог.

У букмекерській компанії Favbet вважають Атлетіко фаворитом гри. Якщо "матрацники" здобудуть перемогу, то незалежно від матчу Реала оформлять чемпіонство. Нічия та поразка "матрацників" збільшує шанси підопічних Зінедіна Зідана.

Букмекери пропонують коефіцієнт 1,37 на те, що Атлетіко виграє матч у Вальядоліда. Натомість на звитягу господарів коефіцієнт 8,30. Нічия у матчі оцінена коефіцієнтом 5.



Фото ФК Реал

Для чемпіонства "вершкових" має статися справді диво. По-перше, Реалу потрібно перемогти непоступливий Вільярреал, який з Бетісом та Реал Сосьєдадом веде битву за Лігу Європи. Так, "жовта субмарина", можливо, подумки вже у фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться 26 травня.

Однак у тому фіналі іспанці – андердоги. Тому Вільярреалу краще гарантувати собі Лігу Європи через Ла Лігу, аніж програти фінал Ліги Європи і потрапити в наступному сезоні у третій за значущістю турнір – Лігу конференцій.

Букмекери оцінюють шанси Реала виграти домашній матч коефіцієнтом 1,50. Якщо ж "вершкові" зіграють внічию – коефіцієнт 4,85. Перемога Вільярреала оцінена коефіцієнтом 6,30. Зауважимо, будь-яка осічка Реала автоматично зробить Атлетіко чемпіоном.

По-друге, як було сказано вище, Реалу потрібно не тільки перемагати, але й надіятися на невдачу Атлетіко. Таким чином, від Реала залежить далеко не все.

Переможець Ліги 1

Ще більша інтрига у чемпіонаті Франції, де на чемпіонство претендують формально три клуби, та по факту тільки два.

Виявляється, що можливо програти чемпіонат Франції, маючи у складі Кіліана Мбаппе та Неймара. Однак Лілль вирішив до останнього відтягнути визначення чемпіона Ліги 1 та залишив шанси конкурентами.

16 травня "доги" поділили очки в матчі проти Сент-Етьєна та не оформили дострокове чемпіонство. Цим скористалися ПСЖ та Монако. Парижани програють всього одне очко, а монегаски – три.



Фото / ФК Лілль

Якщо команди завершують сезон Ла Ліги з однаковою кількістю очок, то перевагу отримує команда із кращою різницею голів. Наразі найкраща різниця у ПСЖ. Ні Лілль, ні Монако не мають шансів її перевершити.

Тому, якщо Лілль та Монако не виграють свої матчі, а ПСЖ здобуде перемогу – парижани чемпіони Франції. Якщо ж ПСЖ не виграє свій матч проти Бреста, Лілль програє Анже, а Монако здобуде перемогу над Лансом – доведеться звертатися до статистики.

Наразі різниця забитих і пропущених краща у Лілля – +40. Різниця Монако +34. Відтак, підопічним Ніко Ковача потрібно перемагати крупно й надіятися на ідентичну поразку Лілля.

У компанії Favbet впевнені у перемозі Лілля над Анже, який уже позбавлений турнірної мотивації. Звитягу "догів" оцінюють коефіцієнтом 1,39. На перемогу Анже коефіцієнт 8,80. Нічия у грі оцінена коефіцієнтом 4,85. Окрім того, букмекери пропонують коефіцієнт 6 на те, що Анже заб'є більше 1.5 голу. Шанси Анже забити 3+ голи оцінено коефіцієнтом 49.

У компанії Favbet вважають Лілль фаворитом у чемпіонській гонці. Коефіцієнт 1,32 на те, що Ліль виграє Лігу 1 вперше з 2011 року.

ПСЖ другий у списку фаворитів на перемогу в Лізі 1. Здобуття парижанами четвертого поспіль титулу чемпіона Франції оцінюють коефіцієнтом 3,10.



Фото / ПСЖ

ПСЖ зобов'язаний перемагати Брест. Навряд чи скромний Брест, який ризикує покинути Лігу 1, зможе нав'язати серйозну боротьбу. Букмекери оцінили коефіцієнтом 10,50 шанси Бреста виграти матч. Натомість звитяга парижан оцінена коефіцієнтом 1,27.

Нічия за певних обставин може дозволити ПСЖ стати чемпіоном. Для цього потрібно, щоб Лілль програв свій поєдинок Анже. Мирова у поєдинку Брест – ПСЖ оцінена коефіцієнтом 6,40.

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Монако аутсайдер чемпіонської гонки, однак футбол бачив різні дива й чемпіона 2017 року не варто списувати з рахунків. У компанії Favbet пропонують неймовірний коефіцієнт 401 на те, що Монако стане чемпіоном.

Команді Ніко Ковача потрібно надіятися не синхронні поразки Лілля та ПСЖ. Окрім того, монегаски мають обов'язково здолати Ланс, який намагається захистити місце у Лізі Конференцій.



Фото / ФК Монако

Перемогу Монако над "криваво-золотими" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,66. На звитягу Ланса букмекери дають коефіцієнт 5,10. Нічия у матчі оцінена коефіцієнтом 4,20.

Не варто забувати, що Монако має забивати багато голів. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,04 на індивідуальний тотал Монако більше 2. Коефіцієнт 15 на кількість голів Монако 3+.