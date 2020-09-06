Матчи Украины против Испании являются не слишком удачными для украинцев, они еще ни разу не праздновали успех. Последним украинским футболистом, который забивал в ворота соперников из Испании стал нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

За всю свою историю сборная Украины встречалась с Испанией пять раз. В которых четыре раза фортуна была на стороне испанцев, а один раз соперники расписали боевую ничью – 2:2. Это произошло в марте 2003 года в рамках отбора на Евро-2004. Ответный матч команд, который состоялся в Испании, завершился победой хозяев 2:1. Последним, кто забивал из украинцев в ворота испанского голкипера является Андрей Шевченко, пишет УАФ.

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История противостояний

Пожалуй, самое известное противостояние команд – это матч чемпионата мира по футболу 2006 года, когда Испания разгромила команду Блохина 4:0. Еще дважды жребий свел команды в отборе на Евро-2016. Тогда испанцы праздновали минимальную победу 1:0 в обоих противостояниях

Испанцам удалось в трех поединках подряд оставить свои ворота "сухими". Похвастаться результативными ударами в ворота Испании могут не так много украинских футболистов. Лишь три экс-игрока сборной забивали испанцам в далеком 2003 году.

Кто отмечался в ворота Испании

Андрей Воронин

Александр Горшков

Андрей Шевченко

Добавим, что опыт встреч с испанцами из тех игроков, которые сейчас есть в команде Андрея Шевченко имеют Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, для которого матч против "Фурии Роха" в октябре 2015 года стал дебютным в составе главной команды страны.

Результативный удар Андрея Шевченко