Матчі України проти Іспанії є не надто вдалими для українців, вони ще жодного разу не святкували успіх. Останнім українським футболістом, який забивав у ворота суперників з Іспанії став нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко.

За всю свою історію збірна України зустрічалася з Іспанією п'ять разів. У яких чотири рази фортуна була на боці іспанців, а один раз суперники розписали бойову нічию – 2:2. Це сталося в березні 2003 року в рамках відбору на Євро-2004. Матч-відповідь команд, який відбувся в Іспанії, завершився перемогою господарів 2:1. Останнім, хто забивав з українців у ворота іспанського голкіпера є Андрій Шевченко, пише УАФ.

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Історія протистоянь

Мабуть, найвідоміше протистояння команд – це матч чемпіонату світу з футболу 2006 року, коли Іспанія розгромила команду Блохіна 4:0. Ще двічі жереб звів команди у відборі на Євро-2016. Тоді іспанці святкували мінімальну перемогу 1:0 в обох протистояннях

Іспанцям вдалось у трьох поєдинках поспіль залишити свої ворота "сухими". Похизуватись результативними ударами у ворота Іспанії можуть не так багато українських футболістів. Лише три ексгравці збірної забивали іспанцям у далекому 2003 році.

Хто відзначався у ворота Іспанії

Андрій Воронін

Олександр Горшков

Андрій Шевченко

Додамо, що досвід зустрічей з іспанцями із тих гравців, які зараз є у команді Андрія Шевченка мають Андрій П'ятов, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка та Олександр Зінченко, для якого матч проти "Фурії Роха" у жовтні 2015 року став дебютним у складі головної команди країни.

Результативний удар Андрія Шевченка