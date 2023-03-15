Выведет на победный путь: названо имя нового тренера Элины Свитолиной

Элина Свитолина продолжает набирать форму перед возвращением на корт. Украинская теннисистка будет совмещать материнство со спортивной карьерой.

Бывшая первая ракетка Украины еще раньше анонсировала срок возвращения в WTA-тур. Вроде бы уже в апреле 2023 года фанаты увидят Элину Свитолину на соревнованиях.

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Новый вызов для украинки

Пока украинка готовится к своему возвращению. Стало известно, кто будет новым тренером бронзового призера Олимпиады-2020 в Токио. Свитолина будет работать под руководством бывшего теннисиста Рамона Слейтера.

Что известно о новом тренере Элине Свитолиной

Бывший тренер нидерландской теннисистки Кики Бертенс, которую привел к 4-й строчке мирового рейтинга WTA, и Таллона Грикспора.

Сам Рамон Слейтер является бывшим теннисистом, 4 раза выходившим в финал турниров ATP, был 46-й ракеткой мира.

Отмечают, что Свитолина под его руководством работала несколько недель в Швейцарии, где усиленно готовилась к первому турниру после годового перерыва.

Напомним, что в мае 2022 года теннисные супруги Свитолиной и Гаэля Монфиса сообщили о беременности Элины. А уже 15 октября украинка родила дочь, которой дали имя Скай. Свой последний матч наша теннисистка провела в марте 2022 года.

Уже в начале апреля Элина должна принять участие в соревнованиях в американском Чарльстоне. Новый тренер украинки прокомментировал подготовку Свитолиной к первому матчу.

Она очень сосредоточена и хочет вернуться сильной. Конечно, ей будет тяжело как физически, так и психологически. Если Элина и Гаэль будут играть вместе на турнире Grand Slam, с ними будет няня или, возможно, кто-то из их родителей, чтобы присмотреть за детьми, но иногда она будет ездить на турнир и без дочери. Как она отреагирует на это, заранее невозможно предсказать,

– рассказал Слейтер.

Ранее украинская теннисистка работала с британцем Эндрю Бэтлсом.