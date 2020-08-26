Вчера, 25 августа, состоялся матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером", которые считаются вечными соперниками. Киевляне уверенно победили "горняков", а капитан команды Сергей Сидорчук стал лучшим игроком поединка.

Портал InStat оценил действия футболистов обеих команд в матче. Наивысшую оценку эксперты отдали игроку киевского "Динамо" Сергею Сидорчуку.

К теме: "Динамо" с Луческу победило "Шахтер" и получило Суперкубок Украины-2020: видео

Лучший игрок матча

Во встрече против "горняков" капитан сам не сумел отличиться голом, но результативную передачу на партнера по команде таки отдал. Его передача позволила "Динамо" выйти вперед в счете.

Сидорчук выполнил классную передачу на дальнюю штангу точно на голову де Пены, и уругваец нанес точный удар.

Рейтинг эффективности в матче составил 328 баллов. За 90 минут полузащитник выполнил 448 ТТД с нехваткой только 23%. Также стал победителем в 7 из 14 поединков, 9 раз вступал в отбор, сделал 7 перехватов и 2 подбора.

Он стал единственным динамовцем, попавшим в топ-3 лучших во встрече. Вторую и третью строчку поделили между собой "горняки" Тете (305 очков) и защитник Сергей Кривцов (298 баллов) соответственно.

Добавим, что Сергей Сидорчук выступает за "Динамо" еще с 2012 года. За это время стал одним из лидеров киевлян и уже в 2017 году впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой. По состоянию на 2020 год был самым высокооплачиваемым игроком "Динамо" с зарплатой в 1,3 миллиона евро в год.

Это было первое противостояние между "Динамо" и "Шахтером" после того, как киевлян возглавил бывший наставник "горняков" Мирча Луческу.