Вчора, 25 серпня, відбувся матч за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем", які вважаються одвічними суперниками. Кияни впевнено перемогли "гірників", а капітан команди Сергій Сидорчук став найкращим гравцем поєдинку.

Портал InStat оцінив дії футболістів обох команд у матчі. Найвищу оцінку експерти віддали гравцю київського "Динамо" Сергію Сидорчуку.

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Найкращий гравець матчу

У зустрічі проти "гірників" капітан сам не зумів відзначитись голом, але результативну передачу на партнера по команді таки віддав. Його передача дозволила "Динамо" вийти вперед у рахунку.

Сидорчук виконав класну передачу на дальню штангу точно на голову Де Пени, і уругваєць завдав точного удару.

Рейтинг ефективності у матчі склав 328 балів. За 90 хвилин півзахисник виконав 448 ТТД з браком лише 23%. Також став переможцем у 7 із 14 єдиноборств, 9 разів вступав у відбір, зробив 7 перехватів та 2 підбирання.

Він став єдиним динамівцем, який потрапив у топ-3 найкращих у зустрічі. Другу та третю сходинку поділили між собою "гірники" Тете (305 очків) та захисник Сергій Кривцов (298 балів) відповідно.

Додамо, що Сергій Сидорчук виступає за "Динамо" ще з 2012 року. За цей час став одним із лідерів киян та вже у 2017 році вперше вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. На 2020 рік був найбільш високооплачуваним гравцем "Динамо" із зарплатою в 1,3 мільйона євро на рік.

Це було перше протистояння між "Динамо" та "Шахтарем" після того, як киян очолив колишній наставник "гірників" Мірча Луческу.