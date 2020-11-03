Олександр Усик провів вдалий бій у важкій вазі – він переміг британця Дерека Чісору. Тож тепер на нього чекають нові суперники.

Усик є офіційним претендентом на бій за чемпіонський титул WBO у важкій вазі. Цим поясом зараз володіє Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО). І саме він мав би бути наступним суперником Усика. Однак є декілька проблем.

До теми Усик – 2, Ломаченко продовжує втрачати позиції у рейтингу WBA

Перша з них та, що 12 грудня Джошуа проведе захисти титулу IBF проти болгарина Кубрата Пулєва (27-1, 13 КО). Тож після цього бою йому потрібен буде час на відновлення та підготовку.

Але й після цього промоутери не дуже хочуть проводити бій Джошуа – Усик. Адже значно прибутковішим буде бій Джошуа проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО). За умови, що Джошуа переможе Пулєва, це буде бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. І розіграють його між собою британці.

Та все ж Усик може настояти на проведенні бою за чемпіонський титул WBO. Адже проводити рейтингові бої причин немає. І якщо промоутери Джошуа не погодяться на цей бій, то британцю доведеться відмовитися від чемпіонського паска. І тоді в Усика будуть інші суперники.

Офіційно він мав би битися з наступним в рейтингу – британцем Даніелем Дюбуа (13-0, 13 КО). Він 28 листопада проведе бій проти Джозефа Джойса (9-0, 8КО).

Ще одним претендентом на бій за титул WBO з Усиком є Джозеф Паркер (25-2, 20 КО) з Нової Зеландії. Про це його промоутер Девід Хіггінс заявив в коментарі Sky Sports. Однак для цього Паркеру треба спочатку перемогти Джуніора Фа (19-0, 10 КО) та піднятися в рейтингу WBO. Поки ж він посідає там третє місце.

Варто додати, що в топ-5 рейтингу також є і Курбат Пулєв та Енді Руїс (33-2, 22 КО).