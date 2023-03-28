Чей футболист дороже – Шахтера или Динамо: Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ

Аналитический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков, выступающих за украинские клубы. Некоторые игроки значительно изменили свою цену.

28 марта на портале Transfermarkt была обновлена стоимость игроков УПЛ. Учитывая, что многие игроки зимой покинули украинские клубы, то и обновился список самых дорогих игроков, выступающих в Украине.

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Теперь лидерство удерживают сразу два футболиста донецкого Шахтера – Николай Матвиенко и Анатолий Трубин. Каждый из них оценен в 18 миллионов евро. И цена на них выросла на 7 миллионов евро (на каждого) с момента предварительной оценки. Это самый большой рост цены для футболистов УПЛ в матер 2023 года.

Третьим в рейтинге самых дорогих игроков стал Артем Довбик. Нападающий из Днепра-1 стоит 11 миллионов евро, и он "вырос" на 1 миллион евро. Именно это и позволило ему обойти вратаря киевского Динамо Георгия Бущана, который на четвертом месте с ценником в 10 миллионов евро, и цена на которого не изменилась.

Замыкает первую пятерку еще один игрок "горняков" Георгий Судаков. Его ценили в 9 миллионов евро (рост на три миллиона евро). Он потеснил с пятого места Николая Шапаренко из Динамо. Полузащитник пропустил уже половину сезона из-за травмы и потерял в цене 1 миллион евро, поэтому теперь оценивается в те же 9 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Николай Матвиенко, Шахтер – 18 миллионов евро Анатолий Трубин, Шахтер – 18 миллионов евро Артем Довбик, Днепр-1 – 11 миллионов евро Георгий Бущан, Динамо – 10 миллионов евро Георгий Судаков, Шахтер – 9 миллионов евро Николай Щапаренко, Динамо – 9 миллионов евро Виталий Буяльский, Динамо – 8 миллионов евро Лассина Траоре, Шахтер – 7 миллионов евро Артем Бондаренко, Шахтер – 6 миллионов евро Валерий Бондарь, Шахтер – 5 миллионов евро

В общей сложности среди 25 самых дорогих игроков УПЛ доминирует Шахтер – 14 футболистов. Еще девять принадлежат Динамо. А двое представляют Днепр-1.

В новом рейтинге сразу 11 футболистов УПЛ выросли в цене больше чем на один миллион евро. Кроме уже упомянутых Матвиенко, Трубина, Довбыка и Судакова, это также игроки Шахтера Артем Бондаренко, Даниил Сикан, Александр Зубков, Ефим Конопля и Валерий Бондарь, футболист Днепр-1 Александр Пихаленок, а также "динамовец" Виталий Буяльский.

Сохранил за Шахтер за собой первое место и по общей стоимости игроков. Клуб подорожал сразу на 33,5%, и теперь футболисты "горняков" оцениваются в 104,8 миллиона евро. Динамо прибавило в цене лишь 2,6% – до 63,05 миллиона евро. Суммарная стоимость футболистов Днепр-1 – 33,75 миллиона евро. Самым же дешевым клубом УПЛ стал Львов – 4,75 миллиона евро

Лидирует Шахтер и в списке наиболее упавших в цене игроков. Здесь первое место удерживает нападающий Лассина Траоре, потерявший 2 миллиона евро от предыдущей цены, и теперь оценивается в 7 миллионов евро. Далее следуют днепрянин Доминго Бланко, который теперь оценен на 1,5 миллиона евро меньше – всего 2 миллиона евро. Да еще один "горняк" Ярослав Ракицкий – падение на 1,5 миллиона евро до 3 миллионов евро.