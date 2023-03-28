28 березня на порталі Transfermarkt було оновлено вартість гравців УПЛ. Зважаючи на те, що чимало гравців взимку покинули українські клуби, то й оновився список найдорожчих гравців, які виступають в Україні.

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Тепер лідерство утримують одразу два футболісти донецького Шахтаря – Микола Матвієнко та Анатолій Трубін. Кожен з них оцінений в 18 мільйонів євро. І ціна на них зросла на 7 мільйонів євро (на кожного) з моменту попередньої оцінки. Це найбільше зростання ціни для футболістів УПЛ у березні 2023 року.

Третім в рейтингу найдорожчих гравців став Артем Довбик. Нападник з Дніпро-1 коштує 11 мільйонів євро, і він "зріс" на 1 мільйон євро. Саме це і дозволило йому обійти воротаря київського Динамо Георгія Бущана, який на четвертому місці з цінником в 10 мільйонів євро, і ціна на якого не змінилася.

Замикає першу п'ятірку ще один гравець "гірників" Георгій Судаков. Його цінили в 9 мільйонів євро (зростання на три мільйони євро). Він потіснив з п'ятого місця Миколу Шапаренка з Динамо. Півзахисник пропустив вже половину сезону через травму та втратив в ціні 1 мільйон євро, тож тепер оцінюється в ті ж 9 мільйонів євро.

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ

Микола Матвієнко, Шахтар – 18 мільйонів євро Анатолій Трубін, Шахтар – 18 мільйонів євро Артем Довбик, Дніпро-1 – 11 мільйонів євро Георгій Бущан, Динамо – 10 мільйонів євро Георгій Судаков, Шахтар – 9 мільйонів євро Микола Щапаренко, Динамо – 9 мільйонів євро Віталій Буяльський, Динамо – 8 мільйонів євро Лассіна Траоре, Шахтар – 7 мільйонів євро Артем Бондаренко, Шахтар – 6 мільйонів євро Валерій Бондар, Шахтар – 5 мільйонів євро

Загалом серед 25 найдорожчих гравців УПЛ домінує Шахтар – 14 футболістів. Ще дев'ять належать Динамо. А двоє представляють Дніпро-1.

В новому рейтингу одразу 11 футболістів УПЛ зросли в ціні більше, аніж один мільйон євро. Окрім вже згаданих Матвієнка, Трубіна, Довбика та Судакова, це також гравці Шахтаря Артем Бондаренко, Данило Сікан, Олександр Зубков, Юхим Конопля та Валерій Бондар, футболіст Дніпро-1 Олександр Піхальонок, а також "динамівець" Віталій Буяльський.

Зберіг за Шахтар за собою перше місце і щодо загальної вартості гравців. Клуб подорожчав одразу на 33,5%, і тепер футболісти "гірників" разом оцінюються в 104,8 мільйона євро. Динамо додало в ціні лише 2,6% – до 63,05 мільйона євро. Сумарна вартість футболістів Дніпро-1 – 33,75 мільйона євро. Найдешевшим же клубом УПЛ став Львів – 4,75 мільйона євро

Лідирує Шахтар і в списку гравців, які найбільше впали в ціні. Тут першу сходинку утримує нападник Лассіна Траоре, який втратив 2 мільйони євро від попередньої ціни, і тепер оцінюється в 7 мільйонів євро. Далі йдуть дніпрянин Домінго Бланко, який тепер оцінений на 1,5 мільйона євро менше – лише 2 мільйони євро. Та ще один "гірник" Ярослав Ракіцький – падіння на ті ж 1,5 мільйона євро до 3 мільйонів євро.