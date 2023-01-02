Лунину приготовиться: Анчелотти подтвердил, что лидеры Реала не сыграют в Кубке Испании
Источник:твиттер Madrid Xtra
Уже 3 января Реал проведет свой первый матч в новом 2023 году. Мадридский клуб встретится на выезде из Касереньо в рамках 1/16 финала Кубка Испании.
Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции рассказал, кто уж точно не сыграет в кубковом противостоянии. Реал в той игре не сможет рассчитывать на ряд ведущих футболистов.
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Кто не сыграет в Кубке Испании
- Тибо Куртуа
- Даниель Корвахаль
- Карим Бензема
- Тони Кроос
- Давид Алаба
- Винисиус Жуниор
- Ферлан Менди
Все остальные футболисты, которых нет в списке, попытаются вывести Реал в 1/8 финала Кубка Короля.
Отсутствие Куртуа позволит сыграть второй номер мадридского клуба – Андрей Лунин. Это будет седьмой матч футболке "сливочных" в сезоне-2022/2023. До этого украинский голкипер стоял в рамке ворот "сливочных" в период травмы Куртуа.
Касереньо – клуб, выступающий в дивизионе Терсера. В предыдущих двух кругах команда прошла Кордову (2:0) и Жирону (2:1).
Напомним, что в предыдущем матче Ла Лиги Реал дома обыграл Вальядолид 2:0. Дубль оформил Карим Бензема, тоже пропустивший кубковый поединок.