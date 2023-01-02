Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции рассказал, кто уж точно не сыграет в кубковом противостоянии. Реал в той игре не сможет рассчитывать на ряд ведущих футболистов.

К теме Первый подарок в 2023 году: Лунин сыграет за Реал в Кубке Испании

Кто не сыграет в Кубке Испании

Тибо Куртуа

Даниель Корвахаль

Карим Бензема

Тони Кроос

Давид Алаба

Винисиус Жуниор

Ферлан Менди

Все остальные футболисты, которых нет в списке, попытаются вывести Реал в 1/8 финала Кубка Короля.

Отсутствие Куртуа позволит сыграть второй номер мадридского клуба – Андрей Лунин. Это будет седьмой матч футболке "сливочных" в сезоне-2022/2023. До этого украинский голкипер стоял в рамке ворот "сливочных" в период травмы Куртуа.

Касереньо – клуб, выступающий в дивизионе Терсера. В предыдущих двух кругах команда прошла Кордову (2:0) и Жирону (2:1).

Обратите внимание! Матч 1/16 финала Кубка Испании Касереньо – Реал состоится 3 января в 22:00 (по Киеву).

Напомним, что в предыдущем матче Ла Лиги Реал дома обыграл Вальядолид 2:0. Дубль оформил Карим Бензема, тоже пропустивший кубковый поединок.