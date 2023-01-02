Головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті на передматчевій пресконференції розповів, хто вже точно не зіграє у кубковому протистоянні. Реал у тій грі не зможе розраховувати на цілий ряд провідних футболістів.

До теми Перший подарунок у 2023 році: Лунін зіграє за Реал у Кубку Іспанії

Хто не зіграє у Кубку Іспанії

Тібо Куртуа

Даніель Карвахаль

Карім Бензема

Тоні Кроос

Давід Алаба

Вінісіус Жуніор

Ферлан Менді

Усі інші футболісти, яких немає у переліку, спробують вивести Реал в 1/8 фіналу Кубка Короля.

Відсутність Куртуа дозволить зіграти другому номеру мадридського клубу – Андрію Луніну. Це буде сьомий матч футболці "вершкових" у сезоні-2022/2023. До цього український голкіпер стояв у рамці воріт "вершкових" у період травми Куртуа.

Касереньйо – клуб, який виступає у дивізіоні Терсера. У попередніх двох колах команда пройшла Кордову (2:0) та Жірону (2:1).

Зверніть увагу! Матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії Касереньйо – Реал відбудеться 3 січня о 22:00 (за Києвом).

Нагадаємо, що у попередньому матчі Ла Ліги Реал вдома обіграв Вальядолід 2:0. Дубль оформив Карім Бензема, який теж пропустить кубковий поєдинок.