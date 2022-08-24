С голкипером-неудачником, но без Лучкевича: заявка Днепра-1 на ответный матч Лиги Европы

СК Днепр-1 25 августа сыграет ответный матч квалификации Лиги Европы. Днепряне отправились в Кипр.

Из обоймы вылетело несколько игроков

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер взял с собой у Кипр 20 футболистов. Среди заявленных игроков есть приятная неожиданность – появление восстановившегося от травмы Алексея Гуцуляка.

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Однако не обошлось без кадровых потерь. В расположении днепровского клуба на ответный матч квалификации Лиги Европы нет сразу трех игроков – Эмилиано Пуриты, Валерия Лучкевича и Сергея Горбунова. Все трое травмированы.

Также участие во второй встрече против АЭКа Ларнака не сможет принять Эдуард Сарапий. Футболист в первом матче получил удаление уже на пятой компенсированной до поединка минуте.

Заявка Днепра-1 на ответный матч

Вратари: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф

Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток

Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток Полузащитники: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик

Форварды: Артем Довбык, Артем Громов

Ответный матч квалификации Лиги Европы АЭК Ларнака – Днепр-1 состоится 25 августа в 19:00 по Киеву.

Напомним, что в первом матче днепряне проиграли со счётом 1:2. Единственный гол Днепра-1 во встрече на 90-й минуте забил головой Александр Сваток. Отметим, что именно Сваток стал автором еще и автогола в первом тайме поединка.