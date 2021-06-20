Кто попал в номинацию на лучший гол тура Евро-2020: видео

Криштиану Роналду стал автором первого гола в матче Португалия – Германия. Результативный выстрел португальца номинирован на лучший удар 2-го тура Евро-2020.

Претенденты на звание лучшего

УЕФА обнародовала список номинантов на звание лучшего гола 2-го тура чемпионата Европы-2020. В список попал и португалец Криштиану Роналду.

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Конкурентами звездного футболиста стали бельгиец Кевин Де Брюйне, итальянец Мануэль Локателли и россиянин Алексей Миранчук.

Как забивали свои голы номинанты Евро-2020

Кевин Де Брюйне вышел на замену во втором тайме матча Дания – Бельгия. В середине тайма капитан команды поставил эффектную точку во встрече. Лидер бельгийцев откликнулся на передачу и безупречно пробил из пределов штрафной под стойку – 1:2.

Португальцы благодаря классной контратаке открыли счет в матче с Германией. Силва отдал в штрафную на Жоту, который отдал пас на Роналду. Криштиану переправил мяч уже в пустые ворота. Даже это взятие ворот не позволило португальской сборной праздновать победу. В итоге – 2:4 победа немцев.

Герой Италии и пропущенный гол финнов

Третьим номинантом стал итальянец Мануэль Локателли, ставший героем Италии в поединке со Швейцарией. Его первый гол попал в номинацию. Берарди на скорости ворвался в штрафную, обошел нескольких защитников и отдал мастерскую передачу под удар на Локателли – удар в касание в пустые ворота, без шансов для голкипера. В итоге – 3:0 успех Италии.

Последним на звание лучшего автора гола второго тура Евро-2020 стал россиянин Алексей Миранчук. Под занавес первого тайма Финляндия невнимательно сыграла в собственной штрафной против Миранчука. Он получил мяч от Дзюбы и обводящим ударом в дальний угол поразил ворота финской сборной. Этот гол стал победным для российской сборной 0:1.