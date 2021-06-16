Италия – Швейцария 3:0

Голы: Локателли, 26, 52, Иммобиле, 89

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В первом матче квартета команда Роберто Манчини доказала, что ее стоит относить к одним из претендентов на чемпионский титул. "Скуадра адзурра" очень уверена, что Турция – 3:0. Преимущество итальянцев было впечатляющим: 24 удара, 8 из которых в створ ворот против 1-го выстрела у турок, и тот мимо.

Швейцария в своем стартовом матче не смогли переиграть Уэльс – 1:1, хоть и была явным фаворитом игры. В матче с Италией подопечным Владимира Петковича нужно побеждать, но сделать это им поможет разве что чудо.

На 21-й минуте после навеса с углового мяч попал к Кьеллини, с убийственной расстояния прошил голкипера. Швейцарцы настаивали на просмотре VAR, ведь увидели игру рукой. После просмотра VAR рефери отменил забитый мяч – игра рукой.

Впоследствии итальянцы все же открыли счет во встрече. Берарди на скорости ворвался в штрафную, обошел нескольких защитников и отдал мастерскую передачу под удар на Локателли – удар в касание в пустые ворота, без шансов для голкипера.

Видео первого гола Локателли

После перерыва Италия закрепила свое заметное преимущество в матче. Стремительная контратака итальянцев завершилась ударом Локателли с дальней дистанции – удар в правый нижний угол, без шансов для голкипера.

Видео второго гола Локателли

На 62-й минуте Цубер получил ювелирную передачу во вратарской и мгновенно отдал в левый нижний угол – Доннарумма в удивительном прыжке спасает ворота своей команды. Впоследствии Берарди на скорости ворвался в штрафную и нанес мощный удар в направлении ворот – над перекладиной.

Через 10 минут Иммобиле оторвался от защитников, получил длинную разрезную передачу и вышел один на один с голкипером – мимо правой штанги.

В конце матча итальянцы поставили жирную точку в матче. Иммобиле пробил метров с двадцати. Мяч ударился о газон во вратарском, Зоммер коснулся ладонями в броске, но это обернулось голом от штанги.

Таким образом, Италия набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы-2020.