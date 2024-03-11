Усиление защиты и атаки: Ребров довызвал двух игроков в сборную Украины

Уже 14 марта в испанской Марбелье сборная Украины начнет подготовку к полуфинальному матчу плей-офф отбора на Евро-2024. Накануне Сергей Ребров внес некоторые коррективы в заявку "сине-желтых" на мартовские игры.

21 марта "сине-желтые" сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. В случае победы подопечные Сергея Реброва встретятся 26 марта в ключевом матче за выход на Евро-2024 против триумфатора противостояния Израиль – Исландия (21 марта).

Интересно Анчелотти боится за Лунина: почему тренер Реала обеспокоен вызовом голкипера в сборную Украины

Кто еще получил вызов в сборную Украины

За три дня до начала подготовки к полуфиналу Сергей Станиславович сделал коррективы в заявке украинской сборной. В национальную команду получил вызов еще двое игроков, которые находились в резервном списке. Главный тренер довызвал защитника киевского Динамо Александра Тымчика и одного из лидеров Днепра-1 Алексея Гуцуляка.

Напомним, что в последнем матче Жироны Виктор Цыганков получил неприятную травму, которая может помешать ему сыграть за сборную Украины. Сейчас правый вингер остается в заявке национальной команды, что дает надежду на лучшее.

Тымчик в текущем сезоне-2023/2024 принял участие в 17-ти матчах Динамо, в которых забил 2 гола.

По Гуцуляка, то Алексей провел в футболке Днепра-1 в этом сезоне уже 24 поединка – 5 мячей и 3 ассиста. Было много слухов о вероятном уходе футболиста из команды, но в конце февраля 2024-го года Алексей подписал новый контракт – до конца июня 2025-го.