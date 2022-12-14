Динамо "секретно" указало на выход двум легионерам: на подходе еще один "балласт" команды
Источник:"Цыганик LIVE"
Киевское Динамо начинает очищаться от ненужного "балласта" в составе. "Бело-синие" попрощались сразу с двумя иностранными футболистами, впоследствии еще один легионер покинет команду.
По информации журналиста Игоря Цыганика, киевское Динамо простилось с нападающим Франом Солем и Жерсоном Родригесом. Оба не смогли закрепиться у основания и постоянно путешествовали по арендам. Родригес вообще нигде толком не может остановиться надолго, ведь клубы не выдерживают его скандальное поведение.
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Цыганик: Динамо уже договорилось о продаже этого футболиста
Что касается Витиньо, то журналист не смог дозвониться президенту Динамо Игорю Суркису, чтобы расспросить, какая ситуация с 23-летним левым вингером.
Появилась информация, что Динамо уже договорилось о продаже этого футболиста, но у меня официального подтверждения нет. У Витинью длительный контракт с Динамо, и летом он должен вернуться в Киев. Так должно быть. Но вполне возможно, что там уже договорились, и он останется в Бразилии,
– рассказал Цыганик.
Хотя по данным Transfermarkt , все трое принадлежат киевскому клубу
Арендные сделки динамовцы
- Фран Соль – испанская Малага (аренда по 30 июня 2023 года);
- Жерсон Родригес – саудовская Аль-Вахда (арендованная до конца июня следующего 2023 года);
- Витиньо – бразильское Атлетико Паранаэнсе (аренда до конца 2022-го).
Напомним, что Динамо не так сильно пострадало, как Шахтер после 24 февраля. Киевляне потеряли всего несколько легионеров. А вот состав его прямого конкурента полностью украинизирован.
Команда Мирчи Луческу закончила первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 30 очков. Столько же у Шахтера, который идет вторым. Оба украинских гранда отстают от лидера украинского чемпионата Днепра-1 на 5 баллов.