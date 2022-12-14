За інформацією журналіста Ігоря Циганика, київське Динамо попрощалось із нападника Франом Солем та Жерсоном Родрігесом. Обидва не змогли закріпитись в основі та постійно мандрували по орендах. Родрігес й узагалі ніде толком не може зупинитись надовго, адже клуби не витримують його скандальну поведінку.

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Циганик: Динамо вже домовилося про продаж цього футболіста

Щодо Вітіньйо, то журналіст не зміг додзвонитись до президента Динамо Ігоря Суркіса, щоб розпитати, яка ситуація з 23-річний лівим вінгером.

З'явилася інформація, що Динамо вже домовилося про продаж цього футболіста, але я офіційного підтвердження не маю. У Вітінью довготривалий контракт з Динамо, і влітку він повинен повернутися до Києва. Так мало би бути. Але цілком можливо, що там вже домовилися, і він залишиться в Бразилії,

– розповів Циганик.

Хоча за даними Transfermarkt, усі троє належать київському клубу.

Орендні угоди динамівці

Фран Соль – іспанська Малага (оренда до 30 червня 2023 року);

Жерсон Родрігес – саудівська Аль-Вахда (орендований до кінця червня наступного 2023 року);

Вітіньйо – бразильське Атлетіко Паранаенсе (оренда до кінця 2022-го).

Нагадаємо, що Динамо не так сильно постраждало, як Шахтар, після 24 лютого. Кияни втратили лише декількох легіонерів. А от склад його прямого конкурента повністю українізувався.

Команда Мірчі Луческу закінчила першу частину сезону на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 30 очок. Стільки ж у Шахтаря, яка йде другим. Обидва українські гранди відстають від лідера українського чемпіонату Дніпра-1 на 5 балів.