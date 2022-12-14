По информации журналиста Игоря Цыганика, киевское Динамо простилось с нападающим Франом Солем и Жерсоном Родригесом. Оба не смогли закрепиться у основания и постоянно путешествовали по арендам. Родригес вообще нигде толком не может остановиться надолго, ведь клубы не выдерживают его скандальное поведение.

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Цыганик: Динамо уже договорилось о продаже этого футболиста

Что касается Витиньо, то журналист не смог дозвониться президенту Динамо Игорю Суркису, чтобы расспросить, какая ситуация с 23-летним левым вингером.

Появилась информация, что Динамо уже договорилось о продаже этого футболиста, но у меня официального подтверждения нет. У Витинью длительный контракт с Динамо, и летом он должен вернуться в Киев. Так должно быть. Но вполне возможно, что там уже договорились, и он останется в Бразилии,

– рассказал Цыганик.

Хотя по данным Transfermarkt , все трое принадлежат киевскому клубу

Арендные сделки динамовцы

Фран Соль – испанская Малага (аренда по 30 июня 2023 года);

Жерсон Родригес – саудовская Аль-Вахда (арендованная до конца июня следующего 2023 года);

Витиньо – бразильское Атлетико Паранаэнсе (аренда до конца 2022-го).

Напомним, что Динамо не так сильно пострадало, как Шахтер после 24 февраля. Киевляне потеряли всего несколько легионеров. А вот состав его прямого конкурента полностью украинизирован.

Команда Мирчи Луческу закончила первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 30 очков. Столько же у Шахтера, который идет вторым. Оба украинских гранда отстают от лидера украинского чемпионата Днепра-1 на 5 баллов.